❘ leganés ❘ Un autogol de Jorge Sáenz en l’inici de la segona meitat va permetre al Barcelona sumar tres punts d’or a Butarque (0-1) que el ratifiquen en el liderat de LaLiga, ara amb set punts sobre un Reial Madrid que no pot fallar avui al camp de l’Alabès si es vol mantenir en la batalla.

Amb el bitllet a semifinals de la Champions encarrilat, l’equip blaugrana va tirar d’un onze de gala que no va tardar a embussar-se en la bona defensa del Leganés. El pitxitxi Robert Lewandowski va desaparèixer entre els centrals locals i ni Lamine Yamal ni Raphinha van tenir espais per trencar, ni especial inspiració, i va ser Jules Koundé qui va generar més perill.

Durant molts minuts, el Leganés, que havia guanyat (0-1) en el partit d’anada a Montjuïc al desembre, va semblar tenir-hi més en joc i, prop del quart d’hora, Szczesny, providencial, va treure una clara ocasió d’Altimira.

Fermín va ser també un dels trumfos culers, encara que en dos pilotes al cap difícils de convertir en gol. A la contra la va tenir l’equip de Borja Jiménez, salvant Raphinha en tasques defensives.

Poc més va passar fins al tram final de la primera part, amb un Barcelona espès que va gaudir de la més clara en un tret al lateral de la xarxa del sempre elèctric Lamine Yamal. I que, en el pla negatiu, va haver de dir adeu abans de temps a Alejandro Balde, lesionat a falta de deu minuts per al descans.

Les esperançadores vibracions amb què se’n van anar els locals al descans es van apagar de cop a l’alba de la segona meitat, ja que en menys de tres minuts ja s’havia avançat el Barcelona al desviar cap a la seua pròpia porteria Jorge Sáenz, en un intent d’evitar la rematada de Robert Lewandowski, una entrega des de l’esquerra de Raphinha.

El gol li va provar, al conjunt blaugrana, que va estar a prop de firmar la sentència en una acció individual de Fermín López, que va anar sortejant rivals dins de l’àrea abans de plantar-se davant de Dmitrovic, però va ajustar massa el xut. A partir d’allà, va ressorgir el Leganés més ambiciós, conscient que havia de puntuar per intentar sortir del pou del descens.

Una petició de penal d’Íñigo Martínez que no va existir i un gol ben anul·lat a Dani Raba per un clar fora de joc van encendre els ànims de l’afició, que poc després es va posar les mans al cap al veure com Diego García creuava en excés la seua rematada després d’una passada a l’espai de Juan Cruz.

La rèplica a l’altra àrea va arribar de les botes de Ferran Torres, que havia entrat per un desaparegut Lewandowski. El de Foios va disparar sense angle i va atrapar Dmitrovic, que ja havia hagut de tancar bé el seu pal minuts abans per negar-li el segon a Lamine Yamal després d’una jugada personal del del planter. Uns i d’altres ho buscaven, dibuixant-se així un final que semblava escrit.

Tot i així, hi va haver espai per a un possible canvi de guió amb la firma de Munir El Haddadi en el temps afegit.

L’exbarcelonista va agafar un esfèric a l’altura del centre del camp i va posar la directa amb el ferm objectiu d’empatar, però va acabar amb les seues intencions Íñigo Martínez amb una entrada neta i imperial, de les que a la fi també decideixen campionats encara que no surtin als vídeos.

“En aquests partits es guanya la Lliga”

Eric García va valorar molt positivament la victòria i va assegurar que “aquest tipus de partits sabem que si els guanyem fiquem molta pressió ja. És un punt d’inflexió. En aquests partits és on es guanya la Lliga”. “Ara estem a dalt del tot i es nota que estem endollats”, va assegurar el blaugrana després de sumar un triomf de gran valor.

Pendents de la lesió de Balde

Balde es va lesionar en el minut 39 i el seu estat físic preocupa l’staff tècnic, ja que aquesta setmana l’equip ha d’afrontar la tornada de la Champions i, en dos setmanes, la final de la Copa. Avui se li faran més proves mèdiques per comprovar el seu estat.

Pressió per al Madrid, obligat a guanyar avui

La victòria del Barcelona posa més pressió al Reial Madrid, que es veu obligat a guanyar avui al camp de l’Alabès (16.15), ja que una derrota el deixaria a 7 punts dels blaugranes.

La final de la Copa de Rei, a les 22.00 hores

La Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va confirmar que la final de la Copa del Rei, que disputaran el dissabte 26 d’abril el Reial Madrid i el FC Barcelona a l’estadi de La Cartuja de Sevilla, es jugarà a les 22.00.

El Juvenil A es proclama campió de Lliga

El Juvenil A del FC Barcelona tenia l’oportunitat de proclamar-se campió al camp del seu gran rival ciutadà, l’Espanyol, i no la va desaprofitar. L’equip de Juliano Belletti, que va aixecar la Copa a mitjans de març, va celebrar el doblet després de guanyar 0-3. Entre el 25 i el 28 d’abril intentarà posar la guinda al pastís a la Final Four de la UEFA Youth League i mantenir viu el somni del pòquer amb la Copa de Campions.