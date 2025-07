Més a prop de la permanència

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El Mollerussa va tornar ahir al camí de la victòria en un partit davant del Vilassar (3-0) que els del Pla d’Urgell van decidir amb gols d’Enric Bernat, al tall del descans (37’), Roger Coll (72’) i Muñoz, en pròpia porteria (84’). Els tres punts, malgrat patir en bona part del partit, li donen un respir i alhora un impuls important per segellar la permanència una temporada més a Tercera RFEF.

Els del Pla d’Urgell són onzens, amb 36 punts, sis per sobre del descens, que marca precisament el Vilassar, i a tres del quart per la cua, el Cerdanyola, que també podria perdre la categoria pels descensos no compensats de Segona RFEF. Això sí, va ser un triomf agredolç per la lesió d’un dels capitans, Jofre Graells, que va haver de ser substituït en el minut 35 al notar un fort dolor al genoll i podria patir una lesió greu, que el deixaria sense jugar almenys les quatre últimes jornades de Lliga.

La victòria va coincidir, minuts abans de l’inici del partit, amb la presentació del nou equip Genuine del club, en col·laboració amb ACUDAM. El Mollerussa va començar el matx amb poca precisió en les passades per arribar amb fluïdesa i perill a l’àrea d’Álex Baño. Els mollerussencs es van enfrontar a un Vilassar de Mar necessitat de punts i immers en la lluita per sortir del descens com a setzè classificat.

Així, els visitants van tenir més control del joc en la primera mitja hora, en la qual van saber ser sòlids des de darrere, amb el davanter Fran Orellana baixant a rebre i descarregant pilotes perquè el seu equip pogués arribar a territori contrari, també per les bandes, i crear ocasions clares a prop de la porteria de Marc Arnau. Això sí, el Vilassar no va tenir precisió als últims metres i va acabar sense arribar amb perill a l’àrea del Mollerussa.

Els del Maresme s’atansaven cada vegada amb més freqüència a la zona de tres quarts de camp, encara que els intents de tret de Monterde (21’) i Raúl Pérez (31’) van acabar sent rematades sense conseqüències per al Mollerussa. En el minut 27 es va produir una jugada que marcaria un abans i un després en el partit. Jofre Graells intentava recuperar la pilota a la banda esquerra, en una pugna per prendre l’esfèric a Marc Hospital, defensa del Vilassar. El davanter del Mollerussa va caure a terra en un forcejament amb el jugador visitant i va haver de ser atès pels serveis mèdics del club. Tan sols cinc minuts després, el jugador del Mollerussa va notar un fort dolor al genoll esquerre i va haver de ser substituït. Va entrar al seu lloc Roger Coll, que va donar frescor i més velocitat al joc quan el Mollerussa recuperava la pilota, malgrat que va ser el revulsiu per la sortida obligada de Jofre Graells, que és el màxim golejador de la Lliga amb 17 gols.

Coll va demostrar rebel·lia i va ser el recurs perfecte amb Lamin a la davantera i el nexe que fins al moment no acabaven de trobar els centrecampistes del Mollerussa per obrir espais en la defensa.

Del jugador cedit pel Reus va nàixer el primer gol local, clau per als interessos dels del Pla d’Urgell. En el minut 37, Coll es va encarregar d’executar una falta lateral en la qual va estavellar la pilota al travesser. En el rebuig, Motassim va pentinar la pilota de cap i després d’una indecisió de la defensa visitant dins de l’àrea Enric Bernat va rematar a prop de la línia de gol per fer l’1-0.

Després del pas pels vestidors, el Vilassar insistia amb el joc vertical que va posar en el partit en molts moments, però els d’Alberto Aybar van acabar condemnats per la precipitació en els últims metres i el seu gol no va arribar.

El conjunt visitant va abaixar prestacions i el Mollerussa ho va aprofitar per fer mal en les transicions. En una d’aquestes jugades, els locals van recuperar una pilota en el cercle central, on Coll va descarregar de cap per deixar sol Lamin Juwara davant d’Álex Baño, que va aturar el tret del davanter, però no va poder amb la rèplica de Coll, que va arribar de segona línia per fer el 2-0.

Miquel Graells va sentenciar amb un tret que va desviar Marc Muñoz, introduint la pilota a la seua pròpia porteria. Era el 3-0 definitiu.