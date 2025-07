Treuen l’orgull

Publicat per ARNAU VILÀ FONT Creat: Actualitzat:

❘ Lleida ❘ El Lleida va sumar ahir el dissetè empat a la Lliga al firmar taules amb el València Mestalla (2-2), en un duel en el qual la millora en el joc del conjunt blau, que ahir va portar a col·lació el seu orgull i bon futbol, no es va veure reflectida en la primera victòria al Camp d’Esports aquest 2025. Els lleidatans van poder neutralitzar els gols del filial xe, que es va avançar fins a dos vegades, i tot i així els blaus van ser els qui es van emportar més mal sabor de boca. En primer lloc, perquè van ser els d’Idiakez els que van portar la iniciativa, sobretot a la segona part. A més, l’empat deixa els blaus onzens, amb la permanència virtualment segellada però ja gairebé sense opcions d’assolir el play-off, cinc punts amb nou per jugar.

El primer temps va ser molt similar al guió de la setmana passada contra el Badalona Futur, molt poc joc i el més destacable, la lesió d’un jugador blau. El damnificat ahir va ser Quadri, que en el minut 20 va haver de ser substituït per Iker Garcia al notar molèsties a la zona dels isquiotibials.

En els primers 45 minuts, el València Mestalla va tenir dos trets tímids des de fora de l’àrea de Tejón, un dels jugadors amb més qualitat del grup, que Iñaki va aturar sense perill.

El Lleida, per la seua part, només va tenir una ocasió i va ser calcada a l’única arribada que va tenir davant del Badalona Futur en el primer temps: a la mitja hora, una pilota aèria va afavorir Unax, que tenia l’opció de plantar-se sol davant del porter rival, però el central Serrandell va arribar a arrabassar-li la pilota abans que entrés a l’àrea.

En la primera jugada d’atac de la segona part, els visitants van obrir el marcador davant de la incredulitat del Camp d’Esports. Borja Calvo va rebre en banda i va trobar dins de l’àrea Alemañ. Iñaki va tocar la pilota en el tret del jugador visitant, però amb suspens va entrar al costat del pal (0-1). Malgrat el gol, el Lleida feia sensació d’haver entrat bé en el segon temps ja que es plantava amb molta facilitat a l’àrea rival, però les decisions als últims metres privaven de l’empat els blaus, que van tornar a millorar amb l’entrada de Gené i Naranjo.

Qui va estar inspirat, a l’hora de partit, va ser Fran Pérez, que va recollir una centrada al segon pal que no va trobar rematador per definir suau i fer l’1-1. El gol va despertar el públic i l’equip, que minimitzava les arribades rivals i continuava insistint per les bandes amb les centrades dels carrilers Unai i Cortijo. Però aquesta temporada no està sent fàcil en tots els sentits, i mostra d’això va ser l’1-2 del Mestalla en el 76.

Feia un minut que el davanter Madrigal era al camp i va rebre una pilota llarga dins de l’àrea, on va connectar una volea magistral impossible per a Iñaki (1-2). A més, Madrigal va arrancar en posició dubtosa, per la qual cosa al marcar el gol la banqueta blava va saltar com un ressort per demanar el fora de joc a l’assistent, la qual cosa va provocar l’expulsió d’Iñigo Idiakez.

Tot i així, el Lleida estava jugant bé i va trobar l’empat en el 87, quan Mario Domingo va voleiar un rebuig a la frontal que, després de tocar en un central, es va introduir al costat del pal (2-2). Malgrat l’ímpetu del públic i els nou minuts d’afegit, ningú no va poder decantar la balança i, malgrat que el resultat va tornar a ser decebedor, les xiulades d’anteriors vegades al Camp d’Esports ahir es van transformar en aplaudiments, en reconeixement a l’esforç i orgull d’un equip que continua sense cobrar.

El fisioterapeuta atén la plantilla en el partit

Joan Eritja, fisioterapeuta de l’equip, va decidir assistir al partit per atendre les necessitats dels jugadors –com va ser la lesió de Quadri– malgrat que la seua situació d’impagaments encara no s’ha solucionat, igual que la resta de plantilla i cos tècnic.

Els jugadors van saltar al camp amb gossos

En col·laboració amb la protectora Lydia Argilés, els jugadors titulars del Lleida van saltar al camp acompanyats per gossos, com un gest per fomentar adoptar-ne. A més, l’empresa de pinsos Ownat va donar 2.000 kg de pinso per a la protectora.

Iniciativa de Blues Nord per recaptar fons

La penya Blues Nord va llançar ahir per xarxes socials una iniciativa perquè qualsevol particular o empresa pogués fer aportacions econòmiques al club a causa de la greu situació econòmica. El destinatari dels diners és la Fundació Esport i Salut de Lleida.