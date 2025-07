El Bell-lloc lluitarà per pujar a l’OK Lliga Plata

El combinat del Pla d’Urgell busca ara la primera posició per tenir el factor pista a favor.

El Club Patí Bell-lloc es va assegurar aquest cap de setmana passat el bitllet per disputar el play-off d’ascens a l’OK Lliga Plata, la segona categoria estatal masculina en què el quadre del Pla d’Urgell no milita des de fa 20 anys. Va ser el 2005 quan va tancar una presència a la llavors denominada Segona divisió que va durar deu temporades ininterrompudes, des del 1995. Ara l’equip que dirigeix Iker Bosch, que també actua de jugador, va fer el primer pas per tornar a fer història.

Malgrat perdre a la pista de l’Igualada (4-3), que es jugava assegurar la permanència i va comptar amb alguns jugadors vinculats a l’equip d’OK Lliga, el Bell-lloc va aconseguir la classificació matemàtica gràcies a la derrota del Vilanova, l’equip que queda fora de les quatre primeres posicions (el Barça, que és quart, no pot pujar al tenir ja equip a Plata) i al qual els lleidatans avantatgen ara mateix en 11 punts quan només en queden 9 en joc.

De fet, quedar al més amunt possible és el gran repte que es marca ara l’equip per tenir més opcions en els encreuaments. “L’objectiu és aconseguir el factor pista a favor, perquè és una cosa molt important en el play-off”, va comentar Bosch. Ara l’equip lidera la categoria de Nacional Catalana amb 54 punts, dos més que el filial del Caldes i sis més que el Castellar, que és tercer. En cas de guanyar la pròxima jornada, ja s’asseguraria la segona posició, malgrat que l’objectiu és quedar primers.

Pel que fa a les opcions d’ascens, Iker va ser clar. “És molt complicat perquè mai no saps com pot anar una eliminatòria de play-off, tot i que arribem bé”, va apuntar el tècnic, que va assegurar que en cas de pujar “el club està treballant per poder assumir econòmicament la categoria”.

Xavi Bosch, titular en l’estrena d’Espanya a l’Europeu sub-23

El lleidatà Xavi Bosch va ser el porter per qui va apostar el seleccionador espanyol sub-23 d’Espanya, Pere Varias, per a l’estrena al Campionat d’Europa de la categoria que es disputa fins dissabte a Sant Sadurní d’Anoia.

El porter de l’Alpicat d’OK Lliga i que la pròxima temporada defensarà la porteria del Pons Lleida, va tenir un partit plàcid, ja que el combinat estatal va golejar sense més problemes Suïssa per 9-1. Tres gols en els primers dos minuts i mig de joc van deixar la victòria encarrilada.

Espanya se les haurà avui amb la selecció d’Itàlia, que ahir va arrancar un valuós empat (3-3) davant de Portugal, un dels favorits al títol. En l’altre partit de la jornada, França va protagonitzar l’altra golejada del dia al vèncer per 1-12 Anglaterra.