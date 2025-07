Flick: “El 4-0 va ser genial i volem mantenir-lo”

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El FC Barcelona visita el Borussia Dortmund al Signal Iduna Park (21.00) en el partit de tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions, a la recerca de les que serien les primeres semifinals en sis anys. L’objectiu sembla proper, ja que els blaugranes visiten l’infern groc amb l’àmplia renda del 4-0 aconseguida a l’Estadi Olímpic Lluís Companys.

“Tenim sort de tenir un 4-0 a favor perquè aquest dimarts el partit serà complicat. El resultat de l’anada és important. Vull que el meu equip gaudeixi de jugar contra un dels millors clubs d’Europa. Han d’estar concentrats i fer un bon partit, el 4-0 va ser genial i volem mantenir-lo. Tinc moltíssima confiança en el meu equip. Confiança absoluta”, va dir l’entrenador alemany del Barcelona, Hansi Flick.

El tècnic té clar com jugar a Dortmund. “Intentarem jugar com volem, al nostre nivell màxim, tenim un molt bon equip de molta qualitat. Puc prometre que mostrarem el nostre joc, el que volem. És molt important fer-ho en partits clau, i amb el factor estadi en feus com Dortmund és important mostrar els nostres punts forts i jugar com sabem i volem”, va explicar.

Pel que fa a Iñigo Martínez, que està advertit de sanció, va dir que “és veritat que no volem que Iñigo vegi una altra targeta, és molt important per a nosaltres. Però crec que juga molt bé i és una posició molt important”, va manifestar.

També va afalagar Robert Lewandowski, que visita la que va ser casa seua. “Un jugador d’aquest nivell es nota. És molt professional, té molta experiència, comptem moltíssim amb ell i dia a dia ens mostra com és. Té tot el que cal per ser un bon jugador, és un bon exemple i referent per a la resta de companys”, va assenyalar.

De Dani Olmo, que viatja amb l’alta mèdica, va dir: “Veurem si pot jugar o no, o si es pot recuperar de cara al cap de setmana. Ens ajuda moltíssim, és un jugador important”.

També es juga avui l’Aston Villa-PSG (21.00 h) amb avantatge d’1-3 per als francesos.

Travis Scott, a la samarreta del Barça

El raper nord-americà Travis Scott és l’artista elegit per ser la nova publicitat de Spotify a la samarreta del FC Barcelona en el clàssic que definirà la lliga, l’11 de maig a Montjuïc. Scott serà el sisè artista present a la samarreta blaugrana i agafarà el relleu del grup Coldplay.

Szczesny, “d’acord” si Ter Stegen és titular

El porter polonès Wojciech Szczesny va dir ahir que estarà “d’acord”, si el seu company Marc-André Ter Stegen es recupera a temps per disputar el tram final, si els tècnics tornen la titularitat a l’alemany, i va afegir que tots dos porters tenen “una molt bona relació”.