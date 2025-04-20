FUTBOL
A un pas del play-off
L’Atlètic Lleida obté un valuós triomf contra l’Europa B amb un gol tardà de Soule després de mitja hora amb deu. Pot assegurar la promoció amb una victòria en les últimes tres jornades
❘ Barcelona ❘ L’Atlètic Lleida va aconseguir ahir un triomf meritori alhora que valuós (1-2) al camp de l’Europa B, en un partit amb moltes anades i vingudes, grans actuacions dels porters i que els lleidatans van resoldre amb un gol de Soule al minut 89, després d’aguantar gairebé mitja hora en inferioritat per l’expulsió de Joanet. Amb el triomf, l’equip de Gabri García queda sis punts per sobre del primer equip fora de play-off, la Grama –a l’espera que es completi avui la jornada amb el Girona B - Badalona–, per la qual cosa acaricia el play-off i podria certificar-lo amb una victòria en les tres jornades restants. A més, pressiona el segon, el Girona B, que només avantatja en dos punts els lleidatans abans de jugar avui.
El partit va començar amb moltes arribades del conjunt lleidatà, que es va avançar al minut 7 amb un golàs de falta de Samsó (0-1). El partit podia presagiar una victòria còmoda dels lleidatans però res més lluny de la realitat. L’Europa B va reaccionar i va trobar Buba, a la banda dreta, un punyal constant que va provocar l’ocasió local més clara, una centrada que Daouda va rebutjar cap a la seua porteria directe al pal. L’Europa B va dominar posicionalment el duel, però va veure com Damià, el seu porter, va ser l’heroi en el tram final, primer salvant una rematada de Moró i després una altra de creuada de Joanet.
El segon temps va començar amb el mateix domini local, amb un Europa B que aconseguia robar pilotes en zones més perilloses. Sicu va tenir una ocasió clara tot just començar, però va xutar desviat davant la sortida del porter. A falta de 25 minuts, Joanet va ser expulsat per una falta a un rival en un contraatac. El matx es complicava i va aparèixer Pau Torres per salvar l’equip, amb fins a quatre aturades de mèrit. No obstant, al 80 no va poder atrapar el xut de Buba, que va significar l’empat (1-1) i semblava indicar que als lleidatans els tocaria resistir el punt. De fet, al 89 va aparèixer de nou amb una parada felina, que a més va iniciar un contraatac que va derivar en l’1-2. Hurtado va controlar el seu desplaçament, va cedir la pilota a Jodar i aquest, entrant a l’àrea, va regalar la pilota a Soule perquè l’empenyés a plaer per entregar-li a l’equip un triomf agònic (1-2).
Gabri: “Hem sabut patir després de l’expulsió”
Gabri García, entrenador de l’Atlètic Lleida, va assegurar que el partit va ser “segons el que esperàvem, perquè ells són molt ofensius i físics. L’hem llegit molt bé en atac, però defensivament, a base d’acumular jugadors i amb la seua mobilitat desordenada, ha estat un joc estrany”. No obstant, va considerar que va ser una “victòria merescuda per al que hem generat, hem sabut patir i defensar després de l’expulsió”.
“Som un equip al qual li agrada una proposta així del rival, ens ha faltat una mica d’ordre defensiu, saber llegir situacions i fer un pas enrere, això ha creat un partit sense control”, va afegir Gabri, que va assenyalar Pau Torres com a gran artífex de la victòria: “Els porters han de donar punts, avui els ha guanyat Pau Torres, sabem el que ens dona, per això hi confiem, estic molt content per ell”, va dir.Sobre les conseqüències classificatòries del partit, Gabri va declarar que “és un pas important, però ens falta l’últim”. “La nostra ambició és no conformar-nos i si no arribem a la segona plaça, hem d’assegurar la tercera en una Lliga complicada”, va concloure el tècnic de Sallent.