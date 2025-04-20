HOQUEI
Xavi Bosch, subcampió
La selecció espanyola, amb el porter de l’Alpicat a les seues files, cau contra Portugal a la final de l’Europeu sub-23. El títol es va decidir als penals
❘ sant sadurní d’Anoia ❘ La selecció espanyola sub-23, amb el porter lleidatà de l’Alpicat i futur del Pons Lleida Xavi Bosch, es va proclamar subcampiona d’Europa al caure a la final davant la de Portugal en els penals i després de concloure la pròrroga amb el marcador 4-4. A la tanda de penals, l’equip espanyol va anotar el primer mitjançant Nil Cervera i va fallar els altres quatre. Per la seua part, Portugal va fallar els dos primers, va anotar els dos següents i ja no va caldre que llancés el cinquè.
La selecció espanyola, que 24 hores abans havia golejat a semifinals França per 5-1, es va trobar amb una Portugal molt diferent de la que va derrotar a la fase de grups per 8-5.
El conjunt portuguès es va avançar primer en una acció individual en la qual Lucas Honório va sorgir darrere de la porteria defensada per Codony. La selecció espanyola va reaccionar i el jugador del Liceo Jacobo Copa, de falta directa, i el del Calafell Carles Domènech, van capgirar el marcador. En un partit d’anada i tornada, Honório, de penal, va restablir l’equilibri (2-2) a 25 segons per al descans. La igualtat i les diferents alternatives van continuar a la segona meitat i es va arribar al final del temps reglamentari amb 3-3. A la segona part de la pròrroga Honório completava el seu pòquer de gols, però l’equip de Pere Varias encara va tenir temps de firmar l’empat amb un penal executat per Nil Cervera, quan només quedaven 32 segons. La final es va veure abocada als penals i Portugal en va sortir triomfadora.