FUTBOL
Amb un peu a la final
El Barça goleja el Chelsea en l’anada i deixa gairebé sentenciada la classificació per a Lisboa. Doblet de Pina, que tanca el resultat després dels gols de Pajor i Paredes
❘ sant joan despí ❘ El Barça va golejar ahir el Chelsea (4-1) en el duel d’anada de les semifinals de la Lliga de Campions i posa un peu a la final de Lisboa, després d’un partit igualat fins a l’entrada de Claudia Pina. La festa va ser completa, en un Estadi Johan Cruyff que va registrar la seua millor entrada de la història, amb 5.750 espectadors. Les blaugranes van ser molt superiors en un duel amb dos cares, amb un joc imprecís de vegades, però quan va tocar remar i pressionar el Barça va fer un pas endavant. El penal fallat per Alèxia ho va marcar tot. Perquè va sortir bé l’equip blaugrana, però l’error va ser un cop. El Chelsea va agafar la pilota i, malgrat no inquietar Cata Coll, va adormir el xoc. Però l’1-0 del Barça passada la mitja hora va ser un punt d’inflexió. Després d’alguna jugada que va fer despertar les de Romeu, Alèxia estava preparada, va anar a buscar una pilota solta, es va girar i va veure el desmarcatge d’Ewa Pajor, que va rebre un autèntic regal de la capitana. La polonesa no el va desaprofitar per, amb un tret creuat, superar Hampton (1-0). La mala notícia va ser la lesió de Mapi León, que va demanar el canvi al descans i va donar lloc a l’entrada d’Engen. Pina va entrar al minut 66 per una cansada Caroline Graham Hansen i quatre minuts després va marcar. Ho va fer en una jugada iniciada per Aitana, amb bona conducció i centrada des de la dreta de Batlle i una rematada de primeres per posar el 2-0. No obstant, poc després, el Chelsea va marcar el 2-1 en la primera i única ocasió de perill, que va començar amb una mica de fortuna. Un rebuig que li va caure a Catarina Macario, que va obrir a l’esquerra, canviant el joc, perquè Sandy Baltimore batés de xut creuat i potent Cata Coll. Pina no es va rendir i després d’una bona ocasió per al Barça, amb un tret des de dins de l’àrea ben aturat per Hampton, va arribar la sorpresa. En un córner tret per Pina, en una jugada d’estratègia, malgrat l’aparent superioritat de les blues, va arribar el 3-1 gràcies a una rematada de la central Paredes. Un gol que va tornar a donar tranquil·litat a un Barça que es va proposar tenir la pilota fins al final. El 4-1 definitiu el va marcar Pina, que va firmar una paret amb l’acabada d’entrar Rolfö per desfermar la bogeria a l’estadi, que es va permetre el luxe de cantar “a Lisboa, a Lisboa”, però hi aniran si no permeten la remuntada de les londinenques a Stamford Bridge diumenge.