“Ens ha faltat encert”
Gerard Encuentra. El tècnic lleidatà va destacar el “bon treball defensiu” que va fer l’equip encara que va lamentar que “ens han faltat individualitats”
d. tejedor
❘ lleida ❘ Gerard Encuentra va lamentar la falta d’encert per arribar amb més opcions al tram final: “Ens ha faltat un punt d’encert en els moments clau. Per guanyar aquests equips cal tenir un punt més d’encert de l’habitual, i avui l’hem tingut un punt per sota.” Sobre el baix tempteig va dir que “hem anat a pocs punts perquè tots dos hem fallat trets alliberats i cistelles sota el cèrcol que solen ser fàcils. S’ha fet un bon treball defensiu, ells són un punt millor i ens han faltat individualitats, com sí que tenen ells”.
Va considerar que “els primers quinze minuts han estat correctes, competint contra tot un València. Crec que la nostra posada en escena ha estat molt bona, han estat els nostres millors moments del partit perquè hem tingut encert, que és el que ens ha faltat en els moments claus”. Va afegir que quan el València va trencar el partit, “ens ha costat anotar, gastar faltes quan en teníem i ells ho han aprofitat per anar-se’n set amunt al descans”.
Per a Encuentra, “a la segona part ells han sortit amb un punt més d’encert i energia que nosaltres i ens ha faltat fer alguna cistella fàcil. Se n’han anat de setze”.
El lleidatà es va mostrar orgullós de l’afany de l’equip, que “mai no abandona els partits, competeix, lluita i ho han intentat fins el final”.
Sobre el marcatge a Batemon, va dir que “ha d’entendre que les defenses estaran molt pendents d’ell. No ha estat encertat però sabrem valorar aquesta situació”.
També va mostrar el seu malestar pels canvis de data del partit davant del Gran Canària. “No m’agradava el primer canvi, ni tampoc el segon, però hem d’acceptar-ho”.
La Setmana Santa no va afectar l’assistència
Malgrat que el partit estava col·locat en una data complicada per a tota aquesta afició que aprofita la Setmana Santa per viatjar, no es va notar a la grada del Barris Nord, que va mostrar l’ambient habitual i va intentar portar l’equip a la remuntada en el tram final del partit. Hi van assistir 5.000 persones.
Encuentra va repetir els jugadors descartats
Contra el València no van formar part de la llista dels dotze convocats ni Van der Vuurst ni Hamilton. Els dos es van tornar a quedar fora, cosa que ja va passar el partit anterior amb l’arribada de Sanz i Wiggins.
El Barça supera el Gran Canària amb comoditat
El Barça va prendre impuls de cara als play-offs de l’Eurolliga que arranquen dimecres a la pista del Mònaco amb una còmoda victòria al Palau contra el Gran Canària (104-90). El líder de l’ACB, el Reial Madrid, va passar conflictes per derrotar l’Andorra (98-97, el pròxim rival del Lleida. I el Tenerife va guanyar 89-93 a la pista del Baskonia.