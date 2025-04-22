CICLISME
Cinc medalles a l’Estatal
Amb Catalunya a càrrec dels lleidatans Oleguer Curià, Alan Arilla, Víctor Garcia i Roc Escobar. En l’staff hi havia el doble bronze olímpic Sergi Escobar
Els lleidatans Roc Escobar (Speed Republik), Víctor Garcia (Speed Republik), Alan Arilla (EC Isaac Gálvez) i Oleguer Curià (PC Baix Ebre), formant part dels 22 corredors convocats per la selecció catalana, van aconseguir en total cinc medalles en els Campionats d’Espanya de pista a les categories cadet i júnior, que es van disputar des de dijous fins diumenge al velòdrom Illes Balears de Palma de Mallorca.
Així, Víctor Garcia, a la categoria cadet, es va alçar amb la medalla d’or en velocitat per equips, a més d’obtenir una notable quarta posició en keirin i un cinquè lloc en velocitat individual.
A la categoria júnior, Oleguer Curià va aconseguir el tercer lloc tant en velocitat per equips com en persecució per equips, completant la seua participació amb una vuitena posició en keirin i desè en velocitat individual.
Per la seua part, Roc Escobar, competidor cadet, va aconseguir la medalla de bronze en persecució per equips, un quart lloc en persecució individual i setè a la modalitat de puntuació.
El júnior Alan Arilla va completar la destacada actuació de la representació lleidatana amb una tercera posició en velocitat per equips, novena en keirin i vuitena en velocitat individual. Aquests resultats demostren el bon moment que travessa el planter del ciclisme en pista lleidatà, amb notables actuacions a les diverses modalitats disputades.
Entre els tècnics de la selecció catalana també figurava el lleidatà Sergi Escobar, doble bronze olímpic.