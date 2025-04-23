SEGRE

Andrés Iniesta parla dels seus temps “foscos” en un llibre

Andrés Iniesta, ahir en la presentació del seu llibre. - EUROPA PRESS

REDACCIÓ

L’exfutbolista Andrés Iniesta es despulla a nivell emocional al llibre La mente también juega, que va presentar ahir i que, escrit pel mateix Iniesta i amb l’edició a càrrec del periodista Marcos López, dona pautes per poder sortir de temps “foscos”. “Som aquí perquè hi va haver un dia que vaig sentir, després d’un temps, que no podia seguir així”, va explicar. A La jugada de mi vida “vam parlar d’aquell període entre 2009 i una mica més que va ser fosc”, va insistir.

