TENIS
Campanya contra la violència de gènere en el Mutua Madrid
La Fundación Mutua Madrileña va llançar ahir una nova iniciativa per sensibilitzar la població contra la violència de gènere, protagonitzada pels millors tenistes de l’ATP i la WTA, entre ells Paula Badosa i Daniïl Medvédev.
D’altra banda, en la jornada d’ahir del Mutua Madrid Open només va passar de ronda un espanyol, Roberto Bautista, vencent Jaume Munar en tres sets. També van caure eliminats Carlota Martínez, Pablo Carreño i Pablo Martínez.