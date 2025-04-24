HANDBOL
El Lleida Handbol demana suport per assolir l’ascens
El club, que rep dissabte el Meaño, crea una samarreta per a l’esdeveniment
“Hem demanat suport als grups d’animació dels altres clubs de la ciutat perquè vinguin aquest dissabte a animar-nos”, explicava ahir Iban Raigal, entrenador del Lleida Handbol, equip que rep a l’Onze de Setembre el Meaño gallec (19.30), en el partit d’anada de l’eliminatòria en la qual es decideix una de les quatre places per a la Final Four, en la qual dos equips ascendiran a la Divisió d’Honor Or.
“Necessitem el màxim suport per aprofitar el factor pista i aconseguir la renda més gran possible de cara al partit de tornada”, afegia l’entrenador que, després de diverses setmanes sense jugar, admet que “les jugadores estan ansioses, amb moltes ganes. Portem molt temps preparant-nos per a aquesta eliminatòria a tots els nivells”. El Lleida Handbol també ha fet una samarreta especial dissenyada per la jugadora Jenny Nana, perquè a la grada predomini el color bordeus. Llueix el lema “De l’infern a l’ascens”, amb referència al que ha viscut l’entitat aquests últims anys. La temporada 2021-22 l’equip competia a Lliga Catalana, va aconseguir l’ascens a Divisió d’Honor Plata, on la 22-23 es va salvar a falta de dos jornades i aquesta ha aconseguit la classificació per a la fase d’ascens. Si elimina el Meaño, la Final Four la jugarà els dies 16, 17 i 18 de maig.