Avisen de talls de trànsit a Lleida aquest diumenge per la Cursa Balàfia
La Guàrdia Urbana organitzarà desviaments en diversos carrers del barri durant la 43a edició d'aquesta prova atlètica que ofereix recorreguts de 5 i 10 quilòmetres
La 43a cursa popular de Balàfia-Bonaventura Baldomà Rius provocarà talls i desviaments de trànsit a diversos carrers de Lleida aquest diumenge 27 d'abril. L'esdeveniment esportiu, que començarà a les 10 hores, afectarà principalment la zona del barri de Balàfia, on la Guàrdia Urbana ha establert un dispositiu especial per garantir tant la seguretat dels participants com la mobilitat dels veïns.
Aquesta festa atlètica combina, de manera simultània, una cursa de 10 quilòmetres, una altra de 5 quilòmetres més popular, i una caminada saludable també de 5 quilòmetres organitzada per Dona Balàfia Associació. A més, s'han programat curses infantils i una de caràcter inclusiu de 300 metres amb alumnat de la Llar de Sant Josep. Tot el recorregut transcorre íntegrament pel barri, amb sortida i arribada al carrer Penedès, davant el Centre Cívic.
Horaris i activitats programades
La jornada començarà a les 9.55 hores amb un parlament d'homenatge a Bonaventura Baldomà. A les 10 hores es donarà la sortida a les curses de 10 km, 5 km i la caminada. El tancament de la prova està previst per a les 11.25 hores, i posteriorment, a les 11.30 hores, tindrà lloc la cursa inclusiva. A les 11.35 hores es lliuraran els trofeus, i a les 12 hores començaran les curses infantils per a les diferents categories.
Recorregut i desviaments previstos
El circuit de la cursa inclou carrers com Penedès, plaça França, avinguda Balàfia, avinguda Pinyana, Valls d'Andorra, Escultor Corselles, Corts Catalanes, Bonifaci VIII, Enric Pubill Lo Parrano, i rambla de Corregidor Escofet, entre d'altres. La cursa de 10 quilòmetres consistirà en donar dues voltes a aquest recorregut.
Pel que fa als desviaments, a partir de les 8 hores es tallarà el trànsit al carrer Penedès (entre Sabadell i La Garrotxa), al carrer Terrassa (entre Baró de Maials i Penedès) i al carrer Vic (entre Baró de Maials i Penedès). Aquests talls es mantindran fins aproximadament les 13 hores, quan finalitzin totes les activitats i el desmuntatge.
A partir de l'inici de la cursa, es tallarà completament el circuit mentre els corredors estiguin fent les dues voltes. L'avinguda Alcalde Porqueres quedarà afectada pel creuament de la cursa amb l'avinguda Balàfia i l'avinguda Pinyana, desviant-se el trànsit des de la plaça Europa i la rotonda del carrer Jordi Solé i Tura. També es desviaran els vehicles a l'avinguda Pinyana des de la rotonda del Camí de Montcada, i a l'avinguda Balàfia des de la plaça Països Catalans.
Recomanacions per als conductors
Les autoritats recomanen evitar circular pel circuit de la cursa entre les 9.45 i les 11.15 hores. Les línies d'autobús que passen per la zona podrien veure's afectades puntualment durant aquest període. També s'aconsella seguir en tot moment les indicacions dels agents de la Guàrdia Urbana, voluntaris de Protecció Civil i personal auxiliar, que informaran sobre les rutes alternatives recomanades.
Segons els organitzadors, per les característiques del recorregut i l'horari de la prova, no es preveuen afectacions significatives en el trànsit de les vies principals de la ciutat, quedant els talls circumscrits majoritàriament a la zona del barri de Balàfia.