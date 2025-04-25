MOTOCICLISME
Marc Márquez: “Guanyar a Jerez seria especial”
El pilot lleidatà de MotoGP Marc Márquez serà el rival a batre una vegada més aquest cap de setmana a Jerez, cinquena cita del Mundial que obre la llarga gira europea i on el de Cervera espera tancar la seua ferida de forma definitiva després de la dura caiguda l’any 2020 que va començar amb el seu calvari físic al traçat de Jerez. “En aquest gran premi, el 2020 el meu nivell i les sensacions que tenia de condició física eren increïbles, però és veritat que ara mateix em sento diferent: no és que em senti millor o pitjor, em sento diferent”, va declarar ahir Marc Márquez, que va afegir que “seria una victòria molt especial”. Per la seua part, el seu germà, Àlex Márquez, sobre la lluita pel títol amb Marc, va assenyalar que “tenim tot el campionat al davant, així que espero tenir aquest problema, beneït problema, poder lluitar pel campionat entre germans”.