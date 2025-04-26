MOTOCICLISME
Àlex Márquez lidera a Jerez amb rècord de pista i caiguda
El petit dels Márquez va dominar les dos tandes, amb Marc quart a la Practice
Àlex Márquez (Ducati) va ser el gran protagonista del primer dia del Gran Premi d’Espanya, cinquena cita del Mundial de Motociclisme que se celebra al Circuit Jerez-Ángel Nieto, després de dominar la Practice amb nou rècord del traçat i malgrat les caigudes sofertes.
Sota un sol radiant va arrancar la primera prova del tram europeu del campionat, que va portar el domini del cognom Márquez. El més brillant en aquest inici no va ser el gran dels germans i líder, Marc, sinó Àlex, capaç de sobreposar-se fins i tot als contratemps que va tenir en cada un de les dos sessions.
El pilot del Gresini va completar un gran divendres sent la millor de les Ducati, que van copar el Top 4, amb l’italià Francesco Bagnaia superant aquesta vegada Marc Márquez, quart, a la taula de temps. Àlex ja va manar en el primer entrenament lliure, sent l’únic a baixar de l’1:37 (1:36.831). No obstant, va tenir en aquesta primera tanda matinal una caiguda i no es va lliurar d’una altra en l’inici de la Practice. El contratemps tampoc li va produir cap lesió, però va provocar la bandera roja.
Durant la seua absència, cap pilot va poder millorar el seu temps, encara que sí en el tram final quan tots van apretar per buscar el Top 10. La taula va començar a veure com molts aconseguien baixar de l’1:37, però al menor dels Márquez encara li quedava una volta excepcional per quedar-se el millor crono i baixant fins i tot de l’1:36 amb un espectacular 1:35.991, millorant el rècord de la pista que va imposar l’any passat Bagnaia amb 1:36.025. L’italià va demostrar que el circuit li prova i es va situar segon a una dècima del de Cervera (1:36.094), seguit del seu compatriota Franco Morbidelli (Ducati), també a prop (1:36.153). La quarta plaça va ser per al líder del Mundial, Marc Márquez, que aquesta vegada no va poder començar des del principi. Quartararo, a gairebé mig segon, va ser el primer a no ser Ducati a la cinquena plaça, mentre que el Top 10 el van completar els espanyols Fermín Aldeguer (Ducati), Pedro Acosta (KTM) i Joan Mir (Honda), sisè, vuitè i desè, respectivament, el francès Johan Zarco (Honda), setè, i l’italià Fabio di Giannantonio (Ducati), novè.