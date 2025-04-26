BÀSQUET
El Barça perd i necessita una remuntada èpica
El Barça va perdre (92-79) ahir contra l’AS Mònaco per segona vegada en dos partits dels play-off de l’Eurolliga per quedar-se a una derrota de l’eliminació, una situació crítica malgrat que la sèrie viatja ara al Palau Blaugrana. Els de Joan Peñarroya van anar de nou, com dimecres, molt a remolc d’un Mònaco desplegant la seua millor versió de la temporada. En canvi, el quadre blaugrana va estar lluny de vestir-se de guerra per al moment crucial del curs continental, a la recerca de la Final Four d’una Eurolliga que no guanyen des de l’any 2010.
Els de Vasileios Spanoulis van guanyar la partida als blaugranes des de la fam i la intensitat física en cada acció, disposats a defensar el seu feu i, a sobre, deixar tocat moralment un Barça mancat de convicció ni resposta i amb Jan Vesely novament lesionat als nou minuts de joc. El Barça està obligat a guanyar els dos duels al Palau per forçar el desempat
Per la seua part, el Madrid també va encaixar la segona derrota davant de l’Olympiacos (77-71).