FUTBOL
Idiakez es mostra optimista sobre el futur del Lleida i ataca implícitament Pereira: “crec que el club seguirà”
Afirma que “estarem a l’altura de l’escut” davant de l’Espanyol B
El Lleida afronta demà (12.00) davant de l’Espanyol B el seu últim partit a casa d’una temporada complicada, amb la plantilla patint impagaments des del mes de gener i ja sense opcions d’assolir el play-off. L’entrenador del conjunt blau, Iñigo Idiakez, va destacar la importància de “portar l’escut del Lleida sempre amb el cap ben alt” i es va mostrar convençut que “estem preparats per al partit i estarem a l’altura d’aquest escut”.
També va voler transmetre tranquil·litat respecte al futur: “El club està treballant perquè això tiri endavant i crec al 100% que l’any que ve seguirà”, va dir. “L’objectiu és que el partit sigui un exemple que nosaltres portem l’escut del Lleida molt per sobre de tot, perquè aquí només hi ha hagut una persona que no ha estat a l’altura del club”, va dir assenyalant clarament el president, Luis Pereira.
Tanmateix, va reconèixer que serà “un comiat una mica trist” per no haver complert l’objectiu d’ascendir a Primera RFEF. “Volem que hi hagi comunió entre jugadors i afició”, va assenyalar el tècnic, que no podrà dirigir l’equip des de la banqueta a causa d’una sanció de dos encontres que considera “totalment injusta”.
A més, va fer una crida als aficionats perquè estiguin “a l’altura del club” com ho estaran els jugadors. “Els necessitem per guanyar el partit”, va subratllar, recordant que el dia del València Mestalla “va ser un espectacle veure’ls”.
Respecte a la situació de l’equip, que encara no ha guanyat al Camp d’Esports el 2025, recupera Mario Domingo i Iker Garcia respecte a l’últim matx, però continua amb moltes baixes. “El dia a dia és duríssim, és de necessitat”, va explicar el tècnic, que va revelar que “el fisioterapeuta només ve un dia” i això dificulta molt la recuperació dels lesionats.
L’Espanyol B arriba al Camp d’Esports com un equip que lluita pels llocs que donen accés al play-off d’ascens. “És un filial amb jugadors fitxats per arribar a l’elit, físicament uns privilegiats i tècnicament també”, ha valorat l’entrenador del Lleida, que considera que es tracta d’un conjunt que “per la qualitat dels jugadors que tenen hauria d’estar com a mínim a Primera RFEF”.
En comparació amb el València Mestalla, l’últim rival que va visitar el Camp d’Esports, l’entrenador considera que l’Espanyol B és “una mica més intens a l’hora de pressionar, però a nivell de qualitat tenen la mateixa”.
Així, el tècnic del Lleida espera “un partidàs” i vol que el seu equip “vagi a guanyar el partit, que intentem tenir la pilota més que ells i que no els deixem jugar”.