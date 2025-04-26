BÀSQUET
Isaac Fernández continuarà dirigint el Cadí la Seu
El club negocia la renovació de totes les nacionals i de la francesa Ridard
El Cadí la Seu ha posat ja fil a l’agulla per confeccionar la plantilla de la pròxima temporada sota dos grans pilars, la renovació del tècnic Isaac Fernández, que ja és un fet, i la continuïtat de tot el bloc de jugadores nacionals, a més de la pivot francesa Seehia Ridard, clau des de la seua arribada en la reacció que va tenir l’equip a la segona volta per assegurar la permanència amb certa folgança.
L’acord amb el tècnic barceloní està ja tancat per una temporada, una renovació més que merescuda a l’aconseguir redreçar el rumb d’un equip que va patir fins a cinc baixes i sis fitxatges amb la temporada en curs. De fet, Fernández va arribar a un mes d’arrancar la Lliga després que Fabián Téllez deixés el club per incorporar-se a una franquícia de l’NBA G-League.
Assegurada la continuïtat del tècnic, ara l’objectiu de la direcció esportiva del Sedis Bàsquet és renovar tot el bloc de jugadores nacionals, una circumstància que el club no ha pogut aconseguir les dos últimes campanyes. De l’actual plantilla, només dos integrants tenen contracte en vigor, la base Regina Aguilar i la pivot Marina Mata, amb les quals es confia plenament, mentre que amb la resta s’està negociant la continuïtat. En especial de dos dels pesos pesants del vestidor, l’escorta i capitana Júlia Soler, que ja acumula quatre temporades a l’entitat, i l’aler lleidatana Anna Palma, que també compleix la seua quarta campanya, encara que en dos etapes diferents.
També tenen una oferta de renovació les bases Laia Raventós i Yurena Díaz, que van arribar al tram final de la Lliga per viure una segona etapa al Cadí, i l’escorta sevillana Ainhoa Gervasini. Un altre dels objectius del club altourgellenc és renovar Seehia Ridard, que ha estat clau en la salvació de l’equip des que va arribar procedent d’Estudiants.
Quant a les baixes, són segures les de la pivot maliana Naîgnouma Coulibaly, l’aler Nina Bogicevic i la pivot ruandesa Bella Murekatete, que ja va rescindir el contracte quan faltaven tres partits per al final i la permanència estava ja assegurada. La continuïtat de la pivot croata Ana Mandic no està del tot descartada.