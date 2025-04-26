FUTBOL
El Madrid embruta la final
L’equip blanc planta els actes oficials de l’RFEF, molest per la reacció arbitral a les ofenses de la TV del club. Va amençar de no saltar al camp si mantenien l’àrbitre del VAR però sí que jugarà
FC Barcelona i Reial Madrid s’enfronten aquesta nit (22.00 hores) a l’estadi de La Cartuja, a Sevilla, en la final de la Copa del Rei. Però si un clàssic ja és una alguna cosa més que un partit de futbol, el d’aquesta nit ha superat tota la tensió possible a causa de la rebequeria del Reial Madrid. El club blanc, al qual no va agradar gens la roda de premsa de l’àrbitre Ricardo de Burgos Bengoetxea i del responsable del VAR, Pablo González Fuertes, en la qual van denunciar la campanya ofensiva contra els col·legiats des de Real Madrid TV, va plantar els actes oficials previs a la final –rodes de premsa, fotos i sopar oficial–, organitzats per l’RFEF i va amenaçar de no presentar-se a la final si la Federació no canviava el responsable del VAR designat, cosa a la qual aquesta es va negar. Però ahir a la nit, finalment, l’equip blanc va recular i va dir que “mai no s’ha plantejat renunciar a jugar la final”.
Hores abans els blancs havien escalfat la final amb un vídeo en el qual assenyalaven el col·legiat De Burgos Bengoetxea, en el qual deien que amb ell com a àrbitre “el Madrid té un 64% de victòries i el Barcelona un 81%”, entre altres comentaris ofensius.
El col·legiat va fer una roda de premsa al matí en la qual va denunciar que “no hi ha dret al que estem passant molts companys” i, entre llàgrimes, va dir que “quan al teu fill li diuen al col·legi que el seu pare és un lladre i arriba a casa plorant, això és molt fotut”. Al seu costat, González Fuertes, molt dur amb les crítiques que reben els àrbitres, va anunciar per als propers dies una possible vaga o acció destacada que “farà història”.
“El Reial Madrid considera inadmissibles les manifestacions realitzades pels àrbitres designats”, va respondre el club, que va demanar mesures a l’RFEF, amb referència al canvi del responsable del VAR. Els seus mitjans afins van fer córrer que el club es plantejava no jugar avui.
Javier Tebas va respondre a Florentino: “Això no és futbol, és control de poder. No li agrada Tebas perquè no li fa el que ell vol. No li agrada Ceferin perquè no fa el que ell vol. No li agrada Louzán perquè no fa el que ell vol. No li agraden els comentaristes de TV perquè no diuen el que ell vol. No volen que s’avanci en la reforma arbitral perquè no és la que ell vol”, va publicar en xarxes.
Qui sí que va comparèixer en roda de premsa, abans de tot aquest escàndol, va ser Hansi Flick, que va assegurar que “tenim un equip molt jove i és una gran experiència jugar una final com aquesta, contra un dels millors equips del món. Una final sempre és diferent, no hi ha favorit que valgui”. Sí que es va referir als àrbitres. “Hem de cuidar-los, això és un esport, és un partit, no és més que això. No podem no respectar els àrbitres”, va valorar.
Els aficionats lleidatans van iniciar ahir el desplaçament a Sevilla
Els aproximadament 800 aficionats lleidatans que aquesta nit estaran animant el FC Barcelona a l’estadi sevillà de La Cartuja van iniciar ahir el desplaçament cap a la capital andalusa. Ho van fer per diferents mitjans, primant el tren i els vehicles particulars. Des de la federació lleidatana de penyes s’ha organitzat un autobús, que partia ahir a la nit i té previst arribar avui a les 12.00 a Sevilla.
A la imatge, quatre membres de la penya de Soses que ahir, a primera hora de la tarda, es van desplaçar mitjançant l’AVE.
Ter Stegen, convocat set mesos després
El porter Marc-André ter Stegen va entrar ahir a la llista de convocats de Hansi Flick per a la final de la Copa, tornant a una convocatòria set mesos després de la ruptura completa del tendó rotular del genoll dret. El porter alemany es va lesionar el 22 de setembre en un partit de Lliga davant del Vila-real.
Araujo: “Volem els màxims títols possibles”
Ronald Araujo, un dels capitans del FC Barcelona, va assenyalar ahir que “l’equip està molt bé, en una bona dinàmica, i això es veu”, i que intentaran “anar a buscar els màxims títols possibles”, encara que al vestidor no parlen de l’opció del triplet. “Guanyar un títol sempre és important, i més jugant contra el teu gran rival. La mentalitat és guanyar-ho tot”, va afegir Araujo.