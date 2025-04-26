BÀSQUET
“Volem l’onzena victòria com més aviat millor”
Encuentra reconeix que la càrrega de partits “comença a pesar” en els jugadors
Gerard Encuentra va donar molta importància al partit que demà l’enfrontarà a un rival directe, el Morabanc Andorra, ja que un triomf li donaria pràcticament la permanència virtual. “El que volem és aconseguir com més aviat millor aquesta onzena victòria que ens doni més tranquil·litat i ens atansi a l’objectiu, a més de reivindicar que estem fent bé les coses i, per què no, mirar cap a dalt”, va indicar.
Malgrat la derrota soferta davant del València, va mantenir una actitud positiva. La imatge defensiva va ser sòlida, deixant els valencians, els més anotadors de la Lliga, en 76 punts. Tanmateix, el desgast es comença a notar. “L’equip està treballant amb bona mentalitat, però es comença a notar que portem una càrrega d’entrenaments considerable i a alguns jugadors se’ls està fent llarga la temporada”, va dir.
Així, encara que la càrrega física és evident, és l’aspecte mental el que més inquieta Encuentra. “El que més em preocupa és l’aspecte mental. És crucial que tots els jugadors estiguin centrats i mentalitzats que encara no s’ha acabat la feina”, va asseverar.
Amb la vista posada a l’Andorra, Encuentra sap que no serà fàcil guanyar a la Bombonera. “És un partit complicadíssim contra un gran equip, construït a l’inici per lluitar pel play-off”, avisa, encara que es mostra optimista: “Estem en un bon moment i volem fer valer això per intentar sumar una victòria fora de casa.” L’Hiopos porta dos triomfs consecutius lluny del Barris Nord, encara que per a Encuentra vèncer fora de casa “sempre és complicat”.
Quant a la designació de dos dels àrbitres del partit contra el Girona en la primera volta, Fernando Calatrava i Alberto Baena, que el van desqualificar per entrar amb la pissarra a la pista assenyalant la diferència de tirs lliures en aquell moment (14 a 33), va ser políticament correcte. “Estic segur que els àrbitres faran la seua feina de manera professional i tant de bo puguem acabar el partit sense que hagin tingut influència. Això significaria que han fet un bon treball”, va indicar.
Joan Plaza avisa: “Si no respectes l’Hiopos Lleida, et destrossen”
Joan Plaza, tècnic del MoraBanc Andorra, va avisar ahir de la perillositat de l’Hiopos Lleida i va subratllar que “si no els respectes, et destrossen”. “Som conscients que és un rival directe. Està molt bé competir i plantar cara a equips grans, però la nostra lliga és una altra. Hem de ser capaços de jugar seriosos i intensos. Juguem a casa i aquí hem de ser especialment forts”, va apuntar.
Plaza va elogiar l’equip lleidatà, que va guanyar a l’anada a Lleida (80-70). “El Lleida és un equip que juga a un nivell d’intensitat molt alt, amb molt contacte físic i amb jugadors amb molt talent. Saben al que juguen i tenen també molta amenaça exterior i són bons penetradors. A mi no m’agrada perdre dos partits contra el mateix rival la mateixa temporada”, va dir.