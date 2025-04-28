Gerard Encuentra, sobre el partit a Andorra: “Ells han volgut la victòria més que nosaltres”
El tècnic de l'Hiopos Lleida va dir que “l’inici ens ha condemnat” i va assegurar que l’Andorra “ha sortit amb molta més intensitat i desig”
Gerard Encuentra, entrenador de l’Hiopos Lleida, es va mostrar rotund en la roda de premsa posterior al matx. “Ells ho han volgut més que nosaltres. El nostre inici ens ha condemnat, han sortit amb més intensitat, més desig, i quan surts amb aquests punts clars i més ímpetu que tu, t’agafen aquesta diferència i s’encoratgen”, va assenyalar el tècnic lleidatà. Malgrat que l’equip ho va intentar, aquesta primera part va pesar massa per a Encuentra. “Al final hem intentat lluitar amb els que més s’estaven buidant, però la primera part ha estat clau per a la nostra derrota, perquè no hem sortit com volíem”, va afegir.
Davant d’aquesta falta d’intensitat, el tècnic va lamentar estar “davant d’un partit molt important. Els dos equips sabíem que una victòria ens donava un impuls per sortir de baix i no m’ha sorprès la seua intensitat. Sabia que sortirien amb aquesta energia, a deixar-ho tot. M’ha sorprès la nostra baixa energia i la nostra manera de deixar-nos anar en algun moment, quan les coses no anaven bé”.
L’equip va anotar 79 punts, 26 durant l’últim quart. Davant de la falta d’encert en els tres primers parcials, Encuentra va assegurar no estar preocupat. Això sí, els 96 dels locals sí que el van preocupar. “Em preocupen més els 96 que ha anotat l’Andorra. No som tan bons en aquesta Lliga com per jugar a veure qui fa més punts. Hem de treballar des de darrere, córrer, jugar dur, créixer amb intensitat i desig de recuperar pilotes. Hi ha hagut un moment que en una rotació no estava aquest desig i se’ns en han anat molt fàcil”, va indicar.
El tècnic de l’Hiopos Lleida va donar les claus per al bon fer de l’equip. “No podem jugar cinc contra cinc cada vegada, hem de recuperar pilotes, jugar en transició i defensar. No som tan bons ni tenim tant talent per treure aquests avantatges, cal fer autocrítica aquí”, va avisar. Sobre Mikel Sanz, que va disputar 12 minuts de joc, va dir “estar content per ell”.
Sergi Caufapé/D. TEJEDOR