L’Hiopos Lleida perd clarament a la pista de l’Andorra i segueix sense segellar la permanència
Maquilla el resultat en un horrorós duel, en què va arribar a perdre per 31 punts
Dura derrota de l’Hiopos Lleida a la pista de l’Andorra (96-79), en què l’equip que dirigeix Gerard Encuentra va firmar ahir un dels pitjors partits de la temporada. Va perdre, va cedir l’average particular i es va quedar amb tres triomfs de marge per sobre de la zona de descens, que marca el Granada a falta de cinc jornades per al final de la fase regular. Versió per oblidar d’un conjunt que va arribar a perdre per 31 punts i que només va poder maquillar una contundent derrota.
No va tenir una bona posada en escena l’Hiopos Lleida, però es va mantenir enganxat als locals en el marcador. Fins i tot va arribar a posar-se davant (9-10) amb un Oriola dominant. Però les primeres rotacions van ser letals. Els d’Encuentra van encaixar un 9-0 que va obligar el tècnic lleidatà a sol·licitar el primer temps mort, a 2:54 del final del primer quart. Però el parcial es va estendre fins al 13-0 amb un Harding estel·lar. Dos tirs lliures de Walden van frenar la caiguda, però l’Hiopos Lleida ja estava deu per sota (22-12). El nord-americà va anotar l’únic triple dels visitants en el primer acte, però Bassas, gairebé sobre el xiulet, va mantenir l’avantatge (26-17). L’equip bordeus va voler tornar al partit. Fins i tot Sanz es va estrenar com a anotador amb un segon triple, però l’Andorra va tornar a trepitjar lleugerament l’accelerador per situar-se amb una renda de 13 punts (37-24). Nou temps mort d’Encuentra i falta antiesportiva de Villar que va ser l’inici del final. Dos triples seguits de Harding i una cistella d’Evans que van situar els del Principat amb una renda de 20 punts (46-26). Moments de showtime de l’Andorra, que va frenar Hasbrouck amb un triple.
Però el doblet Evans-Harding era letal. Es va despertar Batemon, negat en el tir, però es va arribar al descans amb un desavantatge de 19 punts (52-33) i unes terribles sensacions, amb 17 pèrdues de pilota i un pobre 3 d’11 en el tir exterior. Bozic i Batemon van liderar l’intent de remuntada per part de l’Hiopos Lleida a l’inici de la segona meitat. Però defensivament no hi va haver millora i una altra antiesportiva, aquesta vegada de Paulí, va fer que l’Andorra renovés la màxima renda (64-41). Paulí i Bozic van encadenar un parell de bones accions, però els locals van matar el partit. Kuric, amb un triple, va elevar la diferència fins als 25 punts (71-46) i Gerard Encuentra, desesperat, va tornar a demanar temps mort. No hi va haver manera de millorar les prestacions i a sobre a l’Andorra li entrava tot. Bassas va tancar el tercer quart amb un triple sobre el xiulet (77-53).
La remuntada era una utopia. Més després d’un inici de l’últim quart en la mateixa línia que la resta del partit. Nou triple de Bassas perquè els andorrans se situessin 30 punts a dalt (85-55). Batemon va anotar, però va rebre com a resposta un altre triple, aquest cop de Kuric, que va establir la màxima renda de 31 punts. Amb el matx totalment sentenciat i Plaza donant entrada a un Luz inèdit, l’Hiopos Lleida va començar a trobar-se més còmode. Villar i Batemon van canalitzar la majoria de les accions, mentre que els locals es van estancar en atac. De fet, l’equip d’Encuentra va baixar fins als 20 punts de desavantatge amb un triple de Batemon (94-74) i Joan Plaza va demanar el seu únic temps mort amb un altre encert del nord-americà. Semblava impossible, però l’Hiopos Lleida estava en condicions de lluitar per l’average particular, que era de 10 punts. Quedava només 1:11 per al final, va anotar Okoye i també ho va fer Paulí.
El temps no va donar per a més i l’Andorra es va adjudicar la victòria amb tot mèrit, deixant l’Hiopos Lleida amb els deures encara per acabar. Els lleidatans, amb un partit menys, continuen empatats amb el Girona, que va perdre amb el Madrid, i el Bilbao, que va caure a la pròrroga davant de l’UCAM Múrcia. Tres victòries més avall, una més a prop que la setmana passada, hi ha el Granada. Molt complicat que ho pugui remuntar el conjunt andalús, però fins que no sigui matemàtic l’Hiopos Lleida no pot dir que està salvat.
