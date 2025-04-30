Jaume Betriu, tercer a la segona prova del Nacional d’Enduro
El lleidatà Jaume Betriu ha tornat a demostrar la seua competitivitat en el Campionat d’Espanya d’Enduro al pujar el podi a la segona prova de la temporada, celebrada a la localitat barcelonina de Gironella.
El pilot de Coll de Nargó va firmar una sòlida segona posició en la categoria E3 i va acabar sisè en la classificació scratch, a tan sols dos segons del Top 5. Gràcies a aquest nou podi es manté segon a la classificació de l’Estatal.
Betriu afrontarà aquest cap de setmana a Oliana la segona cita del Mundial de l’especialitat, que serà el seu comiat del campionat. “Em fa pena tancar una etapa tan bonica, però també estic molt il·lusionat amb el que ve a continuació. He tingut la sort de viure experiències increïbles en el Mundial i ara vull bolcar tot aquest aprenentatge a ajudar eals joves i continuar gaudint de l’enduro”, va dir en relació amb el seu recent nomenament com a seleccionador estatal d’enduro.