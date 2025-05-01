HOQUEI
“Jugar a casa és un plus per a nosaltres”, diuen les argentines del Vila-sana
L’equip va fer ahir el primer entrenament
Ho estaven desitjant i finalment ahir les jugadores del Vila-sana es van poder calçar per fi els patins després de maratonià viatge fins a San Juan (Argentina). Les del Pla d’Urgell van fer el primer entrenament, encara que no a la pista on disputaran el Mundial de clubs, sinó en una pista anomenada Superiora d’un centre cívic de la localitat. L’espai triat no va ser a l’atzar, ja que és una pista de parquet, com el Cantoni, el pavelló de gairebé 5.000 espectadors on es jugarà la competició a partir de dissabte (hora espanyola).
El Mundial de clubs, abans conegut com a Copa Intercontinental, és especial per a tot l’equip, però molt més per a les quatre jugadores argentines, que ja van poder començar a viure l’ambient amb la rebuda que els van dispensar els seus familiars dimarts quan van arribar a San Juan. “Sabíem que ens estarien esperant perquè els coneixem. Jugar a casa per a nosaltres és un orgull i fer-ho al pavelló mític del Cantoni encara més”, assegurava Luchi Agudo, que ja sap el que és aixecar aquest trofeu. Per la seua part, Flor Felamini també va destacar que “jugar a l’Argentina ens recarrega les piles i és un plus que ens farà jugar millor, segur”.
En la competició també participa el Fraga com a campió d’Europa de l’any passat. “Arribar fins aquí no ha estat fàcil, però ho hem aconseguit amb esforç, compromís i fe en el nostre joc. Aquest Mundial és una recompensa per a les jugadores i per a tot el club”, va afirmar el lleidatà Jordi Capdevila, tècnic de les fragatines. El Mundial també marcarà el comiat d’Adriana Gutiérrez, capitana de l’equip, que penjarà els patins a final de temporada amb 40 anys.