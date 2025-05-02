FUTBOL
El Barça torna a guanyar i fa un altre pas cap al títol
Alèxia va sentenciar amb un gol de penal i ja és la màxima golejadora històrica del club a la Lliga. La lleidatana Alba Caño va ser titular
❘ barcelona ❘ El Barcelona va guanyar per 0-2 el Llevant Badalona, una victòria que l’atansa al títol de Lliga, ja que es reafirma en el liderat de la Lliga F amb 4 punts de marge sobre el Reial Madrid, a falta de tres partits. El duel es va decidir amb un gol de Marta Torrejón al minut 60 i un altre d’Alèxia Putellas, de penal, al 88. Amb aquest gol, Alèxia Putellas es converteix en la màxima golejadora històrica del Barça a la Lliga F, amb 149 gols, superant els 148 de Jeni Hermoso. Amb el d’ahir, Alèxia suma 462 partits amb el Barça, en totes les competicions, en 13 temporades. Al partit va ser titular la lleidatana Alba Caño, que va jugar 57 minuts.