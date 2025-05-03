FUTBOL
Flick anuncia el retorn de Ter Stegen a Valladolid
El Barça farà rotacions davant del cuer pensant en la tornada davant l’Inter
L’entrenador del Barcelona, Hansi Flick, va avançar, en la prèvia del partit de LaLiga contra el Valladolid (21.00/DAZN), que el porter Marc-André ter Stegen “tornarà” a jugar després de set mesos de baixa per la ruptura del tendó rotular del genoll dret. “Marc torna demà (avui per al lector), per descomptat. Ja teniu la notícia. Ja podem acabar la roda de premsa, no?”, va fer broma Flick, abans de justificar la decisió.
“Per a Tek (Wojciech Szczesny, el porter titular), serà bo jugar menys minuts i descansar, i Marc es troba molt bé i està mostrant un rendiment fantàstic als entrenaments”, va comentar sobre un relleu a la porteria que, en principi, “no ha d’anar més enllà” del partit del José Zorrilla.
Amb la vista posada en la tornada de les semifinals de la Lliga de Campions davant de l’Inter de Milà, la de Ter Stegen no serà l’única cara nova avui l’onze del Barça. “Per descomptat que farem rotacions. Hi ha jugadors que necessiten descansar i altres que necessiten jugar menys minuts, i tindrem en compte això per afrontar amb garanties aquestes últimes setmanes de la temporada, que són molt importants”, va explicar Flick. Davant del Valladolid, el primer equip matemàticament descendit, el líder buscarà un victòria que li permeti, com a mínim, mantenir els 4 punts de distància amb el Reial Madrid.
“M’és igual on jugaran la temporada que ve. Ara són equip de Primera i els respectem per això”, va apuntar.
La samarreta del Barça al clàssic, esgotada
El raper nord-americà Travis Scott és l’artista escollit per protagonitzar la samarreta del FC Barcelona al clàssic davant del Reial Madrid el dia 11. El Barça va promocionar quatre versions, dos de masculines i dos de femenines. La versió limitada a 1.899 unitats que costen 399,99 euros i la firmada, a 2.999,99 i en poc més de mitja hora es van esgotar.
Real Madrid TV carrega contra els àrbitres
Real Madrid TV ha reprès les seues crítiques contra el col·lectiu arbitral després d’un breu període de treva. El canal oficial del club blanc ha centrat els atacs en Jesús Gil Manzano, designat per dirigir el Reial Madrid-Celta d’aquest cap de setmana, qualificant-lo com “el col·legiat protagonista de l’escàndol arbitral més gran dels últims temps”.
Penúltima jornada unificada el dia 18
La trenta-setena i penúltima jornada de LaLiga EA Sports es disputarà de manera unificada el diumenge 18 de maig a les 19.00 hores, va confirmar ahir LaLiga. El Barça rebrà el Vila-real, el Girona visitarà la Reial Societat, l’Espanyol jugarà a El Sadar davant l’Osasuna i el Reial Madrid es desplaçarà a l’estadi Ramón Sánchez Pizjuán per enfrontar-se al Sevilla.