TENIS
L’Enoli Borges Vall acaba la Lliga amb un empat davant l’Alacant
Acaba cinquè i accedeix a competició europea
L’Enoli Les Borges Vall va empatar a tres en el partit de l’última jornada de la temporada davant l’Alacant TM en la Superdivisió espanyola de tenis taula. Aquest resultat permet al conjunt de les Garrigues acabar la Lliga en cinquena posició, assegurant així una plaça en competicions europees.
El partit disputat a les Borges Blanques va suposar, a més, l’estrena com a local de Cesc Carrera en un partit de la màxima categoria estatal, aconseguint una victòria en el seu primer compromís davant de l’afició local.
La contesa va arrancar de manera favorable per als locals amb la victòria de Norbert Tauler sobre Carlos Alonso Fernández per 3-1 amb parcials de 9-11, 11-5, 11-5 i 11-8. Tanmateix, l’equilibri va arribar ràpidament quan Joan Masip va cedir davant del polonès Marek Badowski per un resultat d’1-3 amb parcials de 7-11, 5-11, 13-11 i 11-13.
El debutant Cesc Carrera va donar novament avantatge als de casa a l’imposar-se a Diego Lillo per 3-1 amb parcials d’11-5, 11-9, 9-11 i 11-6, però Marek Badowski va tornar a igualar el marcador després de derrotar Norbert Tauler per 1-3 en el quart enfrontament amb parcials de 3-11, 13-11, 9-11 i 9-11.
Amb 2-2 al marcador global, Carrera no va poder mantenir la seua ratxa i va caure davant de Carlos Alonso Fernández per un contundent 0-3 amb parcials de 9-11, 10-12 i 5-11. Finalment, Joan Masip va tancar el partit amb una victòria per 3-0 davant de Diego Lillo, que es va veure obligat a retirar-se per lesió, establint així el definitiu empat a tres.
El títol de Lliga ha estat per al Cajasur Priego i descendeixen Tecnigen Linares i Santjosep.net Sant Jordi.