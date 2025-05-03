El Vila-sana, com a casa
Amb quatre argentines a les seues files, l’equip se sent acompanyat
El Vila-sana, que aquesta passada matinada tenia previst jugar les semifinals del Mundial de Clubs a la ciutat argentina de San Juan, s’està sentint com casa. Amb aficionats rebent l’autocar a la seua arribada, nombrosa presència de públic a les grades durant els entrenaments i molts nens i nenes demanant autògrafs a les jugadores, que també han regalat samarretes i bufandes del club.
La presència de quatre argentines, totes de San Juan, Luchi Agudo, Flor Felamini, Dai Silva i Gimena Gómez, fa que l’equip lleidatà hagi estat rebut com si fos de casa. Aquesta matinada estaven previstes les dos semifinals, Fraga contra Concepción i, tot seguit, Vila-sana contra el Deportivo Aberastain. La final, demà també de matinada.