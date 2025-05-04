MOTOCICLISME
Josep Garcia mana a Oliana
El pentacampió de món barceloní guanya la primera jornada del Gran Premi d’Espanya. Se situa líder del Mundial desbancant el francès Zachary Pichon, que va ser segon a 49 segons
Després del Supertest que obria divendres el Gran Premi d’Espanya d’Enduro a Oliana, ahir es va disputar la primera de les dos jornades de carrera que va tenir el pentacampió del món barceloní Josep Garcia (Red Bull KTM) com a gran protagonista. Impulsat per la seua victòria en el Supertest, el pilot de Súria va començar intractable. Va imposar ràpidament el seu domini en la primera prova cronometrada, avantatjant en sis segons el seu principal rival, el francès Zach Pichon, i en set l’italià Andrea Verona. Garcia va ampliar el seu avantatge en 15 segons més sobre Pichon en la prova extrema i, després d’una lleugera davallada a la primera Prova Creuada Acerbis, va arrancar la segona volta aconseguint 14 segons més d’avantatge, arribant a l’equador de la prova amb 27 de renda a la general. Des d’aleshores, Garcia ja no va flaquejar, guanyant les cinc especials restants per acabar el primer dia amb un avantatge de 49 segons sobre Pichon.
El francès va cometre un error a la primera Prova Extrema i juntament amb una baixada de ritme a l’última volta van fer que les seues esperances de lluitar per la victòria s’esvaïssin. Verona va completar el podi scratch d’Enduro GP, a més d’un minut del pilot de Súria. Amb aquesta victòria, Garcia desbanca Pichon del liderat del Mundial per tan sols dos punts, a l’espera de reafirmar el seu domini en l’última jornada d’avui, que discorrerà pel mateix circuit.
En Enduro1, Garcia va aconseguir també una clara i contundent victòria per un minut i 43 segons d’avantatge. Darrere, la situació va ser molt més disputada. En la batalla per la resta del podi, l’italià Lesiardo Morgan es va endur el premi del segon lloc davant del suec Mikael Persson.
Pichon es va imposar en E2 per només 17 segons sobre Andrea Verona, mentre que el neozelandès Hamish MacDonald va ser el guanyador d’E3, categoria en què corre per últim cop en la seua carrera el lleidatà Jaume Betriu. El pilot de Coll de Nargó, que es retira del Mundial a casa, va firmar ahir la quarta posició de la seua categoria, a 1:18 minuts del vencedor, i tretzè de la general, a gairebé tres minuts de Josep Garcia.