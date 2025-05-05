FUTBOL
El Barça, a un pas del sisè títol consecutiu
Goleja el Deportivo i pot ser campió contra el Betis. El Madrid guanya i evita la celebració
❘ sant joan despí ❘ El Barça va guanyar ahir el Deportivo (4-0) amb un doblet de Pajor, un gol d’Alèxia i un altre d’Aitana i acaricia el títol, que podria aconseguir la pròxima jornada si segella els tres punts davant del Betis, en el penúltim capítol de la Lliga F. Les blaugranes van posar la directa des de l’inici, dominant en totes les fases del joc i establint un monòleg de pilota al camp contrari. Tant, que el quadre gallec no va poder amenaçar la porteria de Cata Coll ni una sola vegada, ni una pilota llarga ni una transició que donés els seus fruits o que les de Fran Alonso poguessin materialitzar en xuts a la porteria rival.
Pajor va donar avantatge al seu equip al minut 13. El Barça, incansable, va proposar una ofensiva constant davant la defensa coral de l’equip corunyès. Pajor, de nou, va franquejar la trinxera de cames del conjunt visitant al minut 31 (2-0). Alèxia, que avisava tot el partit i temptejava la porteria, va caçar al minut 73 un rebuig de la portera visitant després d’una centrada de Jana Fernández. Un xut a boca de gol que va acabar suposant el 3-0, tot i que la capitana no va cessar de buscar-ne un altre per continuar augmentant la renda de màxima golejadora de la història de la Lliga F. Les de Pere Romeu també van aprofitar el segon temps per rotar i donar minuts a les menys habituals i acabar de posar la cirereta al pastís. Aitana també es va afegir a la festa amb un gol teixit entre Pina i Putellas. Aquesta va triangular amb l’anterior en el vèrtex de l’àrea per assistir la seua companya, que es va orientar per ajustar un xut al segon pal al minut 81. L’1-2 del Madrid a 5 minuts del final del seu partit va evitar una victòria que ja està preparada.