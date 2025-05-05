CICLISME
Cervera cita a la Clàssica dels Murs 400 ciclistes
La prova oferia dos recorreguts, de 100 i 160 km, respectivament
Malgrat la intensa pluja que va fer presència ahir a primera hora del matí, Cervera va celebrar amb èxit la 12a edició de la Clàssica dels Murs, una prova que va comptar amb la participació d’un total de 410 ciclistes.
Aquesta prova, ja habitual en el calendari, està organitzada pel Club Triatló Cervera, que va oferir als participants dos recorreguts a elegir, de 100 i 160 quilòmetres, que passaven per diferents murs de les comarques de la Segarra, l’Anoia, la Conca de Barberà i l’Urgell.
Segons va explicar el president del club, Adrià Vendrell, “són pujades curtes però intenses que també compten amb un encant especial i que són molt interessants”. En aquest sentit, va explicar que “algun mur supera el 20% de desnivell”. També va destacar la “bellesa” del paisatge a la primavera amb “camps verds i molt bonics”. Vendrell va comentar que molts participants procedien de l’àrea metropolitana, tot i que també n’hi havia d’altres punts d’Espanya i d’Andorra.
El Club Triatló Cervera va comptar amb una comissió organitzadora d’unes 14 persones que va preparar la prova durant mesos, a què ahir es van afegir un centenar de voluntaris. A causa de la pluja, la prova va començar a les 8.30 hores, amb mitja hora de retard sobre la previsió inicial.