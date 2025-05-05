FUTBOL
L’Artesa es complica la permanència contra el Parc
La derrota davant d’un rival directe els allunya de la salvació. La visita al Vallbona, un altre rival directe, últim cartutx per continuar creient
❘ Artesa de segre ❘ L’Artesa de Segre va patir una dolorosa derrota en un partit vital davant del Parc (2-3), amb tots dos equips en zona de descens abans del xoc. Els barcelonins van sortir més connectats i van buscar amb més intensitat el gol. L’Artesa no va trobar el seu lloc sobre el camp ni el camí de l’àrea rival durant la primera mitja hora de joc i Coloma va avançar el Parc al 34. Els visitants haurien pogut ampliar la renda, però l’Artesa va empatar amb gol de Cissé al 44. Després del descans l’Artesa va millorar i al 61 Nico Aires va aconseguir el 2-1. Poc va durar l’alegria perquè el Parc va aconseguir tombar el marcador amb els gols de Zeis i Martí (2-3).
La derrota complica les possibilitats de permanència dels de Nil Baró.