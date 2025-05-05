SEGRE
última hora

Mor un temporer a Alcarràs durant el pic de l'onada de calor

Les imatges del partit Dux Logronyo - AEM

Corresponent a la fase d'ascens a Lliga F. L’AEM haurà de remuntar al Recasens un 3-1 contra el Logronyo després d’encaixar dos gols en els minuts 89 i 94

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Lluís Serrano
Publicat per
pau pascual prat

Creat:

Actualitzat:

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEM

Partit Dux Logronyo - AEMPau Pascual Prat

Partit Dux Logronyo - AEM

El més llegit

tracking