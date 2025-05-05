FUTBOL
El Mollerussa firma la salvació
Els de Pla d’Urgell sumen un empat al camp de la Grama que els dona la permanència matemàtica gràcies a la derrota de la Muntanyesa. Jordi Puig i Roger Coll van marcar els dos gols de l’equip
❘ santa coloma de gramenet ❘ El Mollerussa va aconseguir ahir la permanència matemàtica a Tercera RFEF després d’empatar a l’Estadi Nou Municipal de Santa Coloma de Gramenet davant de la Fundació Esportiva Grama (2-2), amb els gols de Jordi Puig (5’) i Roger Coll (58’), i la participació destacada d’Albert Batalla, que va tornar a la titularitat i va salvar l’equip amb una gran parada en un córner a favor de la Grama en l’afegit del segon temps. Amb aquest punt, i amb la derrota que va encaixar el Muntanyesa, el quinzè classificat, al camp del Cerdanyola (3-1), i amb el qual el Mollerussa té l’average guanyat per un gol de diferència, els de Kiku Parcerisas van poder certificar l’objectiu de la temporada.
En aquest empat entre la Grama i els del Pla d’Urgell, el partit va estar marcat pel bon inici dels dos conjunts, que van jugar amb molt ritme i amb la idea d’avançar-se tan aviat com fos possible. El Mollerussa ho va aconseguir al minut 5 gràcies al gol de Puig. A partir d’allà, el duel va entrar en un ritme vertiginós de joc en el qual es van veure tres gols en només vint minuts.
Amb el marcador en contra, la Grama va fer un pas al davant i va buscar el gol de l’empat, que va arribar després d’una bona assistència de Palomeque per a Jandro, que aquest últim va aprofitar per posar l’u a u a Can Peixauet. Sense gairebé temps perquè el Mollerussa aconseguís recompondre’s, va arribar el segon dels locals per mitjà del capità, Roger Garcia. Amb els locals al davant al marcador, va baixar el ritme de joc en el matx. Després del pas pels vestidors i en un partit cada vegada més igualat, el Mollerussa va fer un pas endavant a la recerca de l’empat. Al 51 es va anul·lar un gol a Peris per fora de joc, que hauria significat el 3-1 per als locals. Pocs minuts després, al 58, un Mollerussa més insistent i vertical va empatar el partit amb un gol de Roger Coll, que amb aquest va sumar el seu cinquè gol en els últims cinc partits amb els del Pla d’Urgell.
La Grama va intensificar el ritme de joc però no va poder tornar a avançar-se al marcador. Al minut 66 Albert Batalla va salvar el Mollerussa amb una doble acció molt valuosa amb què va evitar el 3-2. No es va moure l’electrònic i el Mollerussa se’n va anar de Santa Coloma certificant la seua continuïtat a Tercera RFEF.
“Hem aconseguit l’objectiu i estem molt contents”
L’entrenador del Mollerussa, Kiku Parcerisas, es va mostrar “molt content” després de l’empat de l’equip davant del Grama a domicili (2-2) i amb el qual els del Pla d’Urgell segellen la permanència a Tercera RFEF. Sobre el partit, Parcerisas va destacar que “hem començat molt bé, amb molt ritme, i de fet hem tingut diverses opcions per al 0-2 després del primer gol del Jordi [Puig] i agafar més avantatge”. “Amb el pas dels minuts s’ha igualat el partit i hem tingut 15 minuts que ens han pressionat i ens han remuntat”, va detallar l’entrenador, que va lloar l’actitud dels seus jugadors “perquè hem tingut la sensació que érem dins del partit i jugant de tu a tu amb el rival”. El tècnic del Mollerussa també va posar en relleu la millora de l’equip en la segona part. “Hem estat molt millor per completar un molt bon partit, tenint moltes ocasions i crec que el més just hauria estat sumar els tres punts”, va concloure Kiku Parcerisas. El Mollerussa tancarà la Lliga diumenge vinent (12.00) amb la visita del Girona B al Municipal d’Esports de la capital del Pla d’Urgell.