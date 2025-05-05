El Vila-sana, campió del Mundial de clubs
El conjunt del Pla d'Urgell s'imposa al Fraga en una final d'infart (3-5) a l'Argentina, convertint-se en un autèntic fenomen social a San Juan
L'Aldo Cantoni de San Juan (Argentina) ha estat l'escenari on s'ha escrit una de les pàgines més brillants de l'hoquei patins femení català. Les jugadores del Vila-sana han assolit la glòria màxima en proclamar-se campiones del Mundial de clubs després de superar el Fraga per 3-5 en una final vibrant i carregada d'emocions. Aquest èxit representa un abans i un després per a l'entitat del Pla d'Urgell, que consolida la seva posició entre l'elit mundial d'aquest esport.
El conjunt dirigit per Lluís Rodero va exhibir una combinació perfecta de talent individual i solidesa col·lectiva davant un rival que coneixien a la perfecció. "Els nervis es queden a l'autocar", va sentenciar Maria Porta, capitana de l'equip, just abans d'iniciar el camí cap a la pista. I certament, la mentalitat guanyadora es va imposar des del primer minut.
Les imatges de la final del Vila-sana al Mundial de clubs d'hoquei patins femení
clara liáñez
Una final d'alternatives constants i emoció desbordant
El matx va començar amb intensitat, amb tots dos equips estudiant-se mútuament. Tanmateix, la determinació ofensiva de les lleidatanes es va fer notar ràpidament. Al minut 3, Luchi Agudo va trencar el gel amb un tir precís que va desencadenar l'eufòria a les graderies, on majoritàriament es respirava aire català. L'avantatge va créixer quan, al minut 10, Dai Silva va desviar un llançament distant d'Agudo per establir el 0-2.
El Fraga, lluny d'enfonsar-se, va reaccionar amb determinació. L'experimentada Adri Gutiérrez, homenatjada abans del partit per la Federació Argentina amb motiu de la seva propera retirada, va escurçar distàncies amb un tir creuat que va sorprendre Anna Salvat. La portera lleidatana, però, va compensar aquest contratemps amb intervencions excel·lents durant tota la primera meitat.
El domini territorial del Vila-sana es va materialitzar novament quan Gimena Gómez, aprofitant una assistència magistral de Victòria Porta, va ampliar l'avantatge fins al 1-3 amb què es va arribar al descans. La superioritat tècnica i tàctica de les catalanes semblava indiscutible.
Remuntada, reacció i exhibició de caràcter
El segon temps va començar amb un Fraga molt més intens, decidit a capgirar el marcador. Adriana Soto va encendre l'esperança aragonesa amb dues dianes que van empatar el partit (3-3) al minut 29. L'escenari semblava propici per a una desfeta psicològica, però les de Rodero van mostrar el seu tremp competitiu de forma espectacular.
Victòria Porta, una de les grans referències de l'equip, va emergir en el moment més crític per tornar a avançar les lleidatanes amb una jugada individual excepcional. El 3-4 va arribar després d'un driblatge enlluernador que va deixar immòbil la defensa rival. Poc després, la fortuna es va aliar amb les catalanes quan un rebuig d'Anna Ferrer va acabar convertint-se en el definitiu 3-5.
Els darrers minuts van estar marcats per l'expulsió temporal de Dai Silva, que va obligar el Vila-sana a defensar amb una jugadora menys. La solidaritat defensiva i les aturades prodigioses d'Anna Salvat van blindar un resultat que ja no es mouria. Fins i tot Luchi Agudo va tenir l'oportunitat d'ampliar l'avantatge en una falta directa que no va poder transformar.
Un fenomen social més enllà de l'esport
El que ha aconseguit aquest equip transcendeix l'àmbit purament esportiu. A San Juan, capital mundial de l'hoquei, el Vila-sana s'ha convertit en un veritable fenomen de masses. Desenes de nens i aficionats locals perseguien les jugadores després del partit buscant una samarreta, una fotografia o simplement un gest d'afecte.
Les imatges del president Ramon Porta baixant precipitadament des de la seva ubicació per abraçar les protagonistes, especialment les seves filles Victòria i Maria, exemplifiquen l'emotivitat d'una fita que quedarà gravada per sempre a la memòria col·lectiva de Vila-sana.
La tornada a casa, malgrat les 24 hores de viatge que les esperen, serà una festa contínua. Els rituals que han acompanyat l'equip durant tot el torneig (música a l'autocar, sessions de motivació conjuntes i el suport incondicional de Laura Pastor i Sara Planella, les jugadores fora de la convocatòria) es transformaran en celebracions constants.
Aquest triomf situa el club lleidatà en una dimensió inèdita dins l'hoquei patins internacional. Els mitjans argentins han destacat l'excel·lent rendiment de les jugadores locals que formen part de la plantilla (Agudo i Gómez), mentre que a Catalunya la repercussió creix exponencialment en valorar que es tracta del segon títol de la temporada.
El model esportiu impulsat des de la directiva i transmès per l'staff tècnic ha demostrat la seva efectivitat al més alt nivell. La combinació de talent local i internacional, juntament amb una aposta clara per un estil de joc reconeixible, dibuixen un futur prometedor per a una entitat que ha transcendit els límits d'una població de poc més de 700 habitants.
El nom de Vila-sana ja no només representa un petit municipi del Pla d'Urgell, sinó que s'ha convertit en sinònim d'excel·lència esportiva a nivell mundial, demostrant que amb planificació, passió i compromís, les grans gestes són possibles independentment de la grandària o els recursos inicials.
Pel que fa a la Champions, en què les lleidatanes van quedar fora de la Final Four, la victòria a Fraga va ser per a les de Jordi Capdevila (2-1), mentre que a Vila-sana, les de Lluís Rodero van guanyar 5-4, resultat que, tanmateix, no va ser suficient per classificar-se per a la final a quatre.
Però si cal buscar un resultat important entre aquests dos equips, aquest és la final de la Champions de l’any passat, competició que els ha donat el pas a aquest Mundial de clubs a tots dos. Es va disputar a la Corunya i va acabar amb empat a un tant en el temps reglamentari com a la pròrroga. El títol es va decidir als penals i les aragoneses van acabar guanyant 3-2.