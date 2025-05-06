Albert Aliaga, president de l'Hiopos Lleida: “El temps ens donarà la visió real del que hem aconseguit”
Revela que “quan vam guanyar a Granada tenia clar que ens salvaríem, perquè va ser una victòria clau"
Albert Aliaga va celebrar com un jugador més a la pista la permanència virtual aconseguida arran de la victòria sobre el Múrcia, un assoliment que “hem de posar de relleu, perquè és un èxit el que estem fent. Estar on estem ara és un èxit, i la perspectiva del temps ens donarà la visió real del que hem aconseguit, que no és poc”, va declarar.
El president de l’Hiopos Lleida va revelar que “quan vam guanyar a Granada tenia clar que ens salvaríem, perquè va ser una victòria clau, la que ens dona molta tranquil·litat”, i va destacar que els canvis que ha tingut la plantilla és una cosa positiva. “Crec que hi ha un error d’interpretació, perquè els moviments de la plantilla són bons i és sa, i demostra que el club, dins de les seues limitacions, té potencial i està atent al mercat. Tots ens hem de mentalitzar que un equip ACB és això. Quin equip no ha fet canvis?”, es va preguntar.
Sobre el futur va apuntar que “si ens salvem definitivament hem de fer les coses millor, i quan dic millor em refereixo que tindrem més temps per planificar, perquè al maig ja podrem començar quan l’any passat ho vam haver de fer al juliol”. Quant a l’afició, es va desfer en elogis. “És espectacular, i estic convençut que encara podem anar a més. La gent del Múrcia va flipar diumenge amb l’ambient del pavelló”, va indicar.
El club acabarà amb vora un milió més de despeses de les previstes
Els moviments inevitables que l’Hiopos Lleida ha hagut de fer per millorar la plantilla comportaran que les despeses es disparin per sobre de les previsions. “Pensàvem inicialment que ens en aniríem a un pressupost entorn dels 3,8 milions d’euros, però al final acabarem amb 4,6 o 4,7 milions, gairebé un milió més del que ens pensàvem, la qual cosa vol dir que tots, nosaltres els primers, haurem de fer un esforç més. Cal ser conscients que som a la millor lliga d’Europa i caldrà millorar en tot”, va avisar en aquest sentit Aliaga.
El club negocia renovar tres jugadors
D'altra banda, segellada virtualment la permanència, que podria ser matemàtica aquest dijous si el Corunya perd el seu partit ajornat davant del Barça, l’Hiopos Lleida ja pot començar a planificar amb calma però sense pausa la plantilla 2025-2026. De fet, el club porta ja dies treballant-hi i té obertes un seguit de negociacions amb diversos jugadors per renovar.
