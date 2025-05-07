Victòria i bronze per a Lleida a la Titan Desert, el 'Dakar' de la bicicleta
Tercer triomf per a Ramona Gabriel
Lleida va tornar a pujar al podi en la Titan Desert Marroc, el denominat Dakar del ciclisme, que aquest any arriba a la vintena edició. Ramona Gabriel tornava a la cita després d’una petita aturada i ho va fer per la porta gran, sumant el tercer títol, encara que aquesta vegada a la categoria de Duo Mixt amb la seua parella Toni Moreno. “Estem molt contents, i personalment després d’haver guanyat dos títols individuals fer-ho ara al costat del Toni, que m’ha acompanyat en les nou edicions que portem a l’esquena, ha estat molt especial”, va reconèixer la corredora de Ponts.
El podi de Duo Mixt el va completar una altra lleidatana, Iris Gómez, que fent parella amb Valentí Sanjuan es va penjar la medalla de bronze en la seua segona participació consecutiva a la Titan Desert.