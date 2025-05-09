HANDBOL
Jenny Nana, del Lleida Handbol, clou la seua carrera 22 temporades després
La jugadora del Lleida Handbol i anteriorment de l’Associació Lleidatana d’Handbol, Jennyfer Nana, va anunciar ahir que posa fi a la seua carrera esportiva als seus 33 anys i després de 22 temporades, en les quals ha aconseguit més de mil gols.
Jenny, que és la capitana, va debutar amb 17 anys al primer equip disputant una fase d’ascens a Divisió d’Honor Or i curiosament culminarà la seua carrera jugant una altra fase d’ascens a aquesta mateixa categoria.
Els seus primers passos en l’handbol van ser en edat escolar practicant a l’Escola Balàfia, des d’on va passar a l’Associació Lleidatana i posteriorment al Lleida Handbol. Durant la seua dilatada trajectòria ha viscut algunes de les etapes més importants de l’handbol femení a Lleida.
Graduada social de professió i compromesa amb la societat, Jenny va ser qui va batejar i va redactar el projecte Meraki, una iniciativa integradora a través del Lleida Handbol amb l’objectiu que nenes de Primària puguin accedir a l’activitat física.