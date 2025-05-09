FUTBOL
Les tres últimes jornades de Lliga poden no veure’s per TV
A causa de la vaga que han anunciat els treballadors de l’empresa Mediapro
La retransmissió de les tres últimes jornades de la Lliga està en suspens després que la Confederació General de Treballadors de Catalunya (CGT) anunciés ahir una vaga a Eumovil, una empresa de Mediapro encarregada de retransmetre els partits de futbol a Espanya, des del dia 14 al 27 de maig.
El motiu és que els treballadors exigeixen “solucions urgents” i garanties de continuïtat laboral després que LaLiga que presideix Javier Tebas anunciés que prescindirà de Mediapro per televisar els partits de la competició a partir de la temporada que ve i durant, almenys, cinc anys.
El personal denuncia que la nova empresa que substituirà Mediapro a partir de la pròxima temporada, la suïssa HBS, no els ha donat garanties que els mantindrà les condicions que tenen actualment i per això van a la vaga. És a dir, volen continuar treballant en les mateixes condicions i amb els mateixos drets que tenien fins ara, al marge de si es produeix una subrogació a HBS o el mecanisme legal que Mediapro pacti amb aquesta una vegada en les pròximes setmanes deixi de tenir els drets d’explotació televisius de la competició.
Des de la CGT van informar que els treballadors volen “un document firmat i vinculant abans que acabi la Lliga, on s’asseguri que no es perdran condicions ni drets adquirits”. A més, sol·liciten “que es garanteixi que no es farà un ERO d’aquells que no siguin subrogats i es quedin treballant a les empreses del grup Mediapro”.
La vaga afectaria la retransmissió de partits com el Barça-Espanyol, el Reial Madrid-Sevilla, el Girona-Atlètic o el València-Athletic, així com altres partits de les dos últimes jornades de Segona divisió.
Masip diu que l’àrbitre els va amenaçar
L’assessor del president del FC Barcelona, Joan Laporta, Enric Masip, va revelar ahir que l’àrbitre polonès Szymon Marciniak va amenaçar l’equip blaugrana, anant a la banqueta de manera “molt brusca” al minut tres del xoc per dir-li a Hansi Flick que s’apartés del camp al protestar dos accions sobre Lamine Yamal i Dani Olmo. “Li va dir a Flick que s’apartés i va començar a amenaçar”, va assenyalar Masip.
Apel·lació desestima el recurs de l’Osasuna
El Comité d’Apel·lació de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va desestimar ahir el recurs de l’Osasuna per la possible alineació indeguda del jugador del Barcelona Iñigo Martínez en el partit disputat el passat 27 de març a l’Estadi Olímpic Lluís Companys i que va concloure amb la victòria blaugrana (3-0).