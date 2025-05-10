MOTOCICLISME
Recital de Marc Márquez amb rècord inclòs a França
Va ser el més ràpid amb molt marge a la Practice de Le Mans, amb Àlex cinquè
Marc Márquez (Ducati) va ser el gran dominador ahir al GP de França, sisena cita del Mundial de Motociclisme, i va tancar el dia amb nou rècord i millor temps en la Practice de MotoGP, mentre que els seus compatriotes Manuel González (Kalex) i David Muñoz (Husqvarna) van dominar a Moto2 i Moto3, respectivament.
El vuit vegades campió del món va tornar amb força a Le Mans després de la caiguda al Gran Premi d’Espanya que li va fer cedir el liderat, per un solitari punt, al seu germà Àlex (Ducati) –ahir cinquè– i va avisar que està disposat a no tornar a donar treva després d’una primera presa de contacte que va confirmar la millora de Yamaha.
El de Cervera ja va deixar clar des de la primera sessió d’entrenaments lliures que tornarà a ser segurament el rival a batre. Va ser l’únic capaç de baixar de l’1:31, amb un sensacional 1:30.764 i ja posant més de mig segon al segon més ràpid, en aquest cas el sud-africà Brad Binder (KTM), i amb Àlex Márquez i Francesco Bagnaia (Ducati) una mica més lluny.
I en la Practice d’hores després el panorama no va canviar. Marc Márquez es va mostrar imbatible malgrat l’envit que li va llançar un Quartararo que va evidenciar el pas endavant de Yamaha ofert a Jerez. Tanmateix, el lleidatà va ser implacable i es va quedar amb el millor temps amb una espectacular volta d’1:29.855, una dècima millor que la de Jorge Martín l’any passat, per firmar un nou rècord de la pista.
Ningú més va poder baixar de l’1:30, encara que Quartararo es va quedar molt a prop de fer-ho (1:30.032) i va demostrar que pot ser candidat a repetir la pole que va aconseguir al Gran Premi d’Espanya, mentre que Bagnaia també va millorar molt les seues prestacions i no es va quedar lluny (1:30.039) del seu company d’equip.
Per la seua part, el líder del campionat, Àlex Márquez, va acabar al Top 5, en la cinquena posició a quatre dècimes del seu germà i darrere del seu company al Gresini Racing, el murcià Fermín Aldeguer.
L’australià Jack Miller (Yamaha), Pedro Acosta i Maverick Viñales (KTM), i els italians Franco Morbidelli (Ducati) i Marco Bezzechi (Aprilia) van completar el Top 10.