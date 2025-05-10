Set i partit de l'Atlètic Lleida per tancar la lliga regular (6-0)
Victòria molt còmoda dels de Gabri Garcia per assegurar la segona posició davant d'un Prat inofensiu.
L'Atlètic Lleida ha sortit a buscar el gol des de l'inici, primer amb una rematada de Vales que ha sortit desviada per poc ha estat l'avantsala del gol, al minut 2, de Wilber Hurtado per obrir el marcador.
El Prat no aconseguia arribar a l'àrea lleidatana i els jugadors de l'Atlètic Lleida robaven la pilota molt fàcilment amb la pressió alta. Al minut 36, Wilber ha marcat el segon amb un xut ajustat al pal. S'ha arribat al descans amb un 2-0 curt pel que s'havia vist al terreny de joc.
A la represa, els lleidatans han acabat de sentenciar el partit amb un quart d'hora màgic del 55 al 67 amb quatre gols, un doblet de Boris, un de Moró i el hat-trick de Wilber.
Els últims vint minuts han servit per donar minuts als menys habituals i sumar minuts de descans per als jugadors importants de cara a la primera eliminatòria de play-off contra el Badalona.