HOQUEI
Un Vila-sana minvat se la juga avui a la Corunya
Necessita guanyar per mantenir-se amb opcions de lluitar pel títol de Lliga
Amb la moral pels núvols després de proclamar-se aquest dilluns passat campiones del món d’hoquei femení, però esgotades per un maratonià viatge de tornada de l’Argentina i l’eufòria de les celebracions, el Vila-sana torna avui a la realitat amb un partit crucial en les seues aspiracions de continuar lluitant pel títol d’OK Lliga. Les de Lluís Rodero no es poden permetre ni una sola relliscada més si no volen despenjar-se definitivament de la lluita en què estan involucrades amb el Gijón, líder amb 57 punts, Fraga, segon amb 55, i Palau de Plegamans, amb qui estan empatades a 52.
El Vila-sana afrontarà el partit d’avui (17.00) a Riazor amb la important baixa de Luchi Agudo, que ja no ha viatjat per malaltia, i el dubte de Dai Silva, castigada físicament, mentre que Victòria Porta i Gime Gómez hauran de jugar amb uns patins que no són els seus perquè la companyia aèria els va perdre les bosses en el viatge de tornada. És per això que Rodero reconeix que “Corunya sempre és un partit complicat, però aquesta vegada ho serà una mica més pel cansament que acumulen les jugadores. Acabem de tornar de l’Argentina, de celebrar el Mundial de Clubs, amb prou feines ens hem pogut entrenar i ara afrontem un altre viatge llarg, amb jugadores malaltes i altres que arrosseguen molèsties, així que no serà un partit gens fàcil”, va indicar.
No obstant, el tècnic de les del Pla d’Urgell és conscient que no poden fallar. “Al final hem de jugar igual i intentar emportar-nos els tres punts. Per sort tenim una plantilla bastant llarga i algunes jugadores hauran de fer un pas endavant, però la confiança està en totes elles”, va assenyalar. Rodero confia que les seues jugadores sàpiguen aparcar l’eufòria per guanyar el Mundial i centrar-se en el matx. “No queda cap altra que donar-ho tot i aconseguir els tres punts. Hem de fer la nostra feina i guanyar per si algun falla. Sabem com de difícil és, però volem sumar per continuar amb opcions”, va sentenciar.