FUTBOL
El Barça afronta el clàssic amb el títol com a objectiu
Flick afirma que el seu equip ja ha superat l’eliminació a la Champions
El Barcelona rep avui el Reial Madrid (16.15) amb l’objectiu d’aconseguir una victòria que li permeti donar un cop a la Lliga i deixar pràcticament sentenciat el títol. L’entrenador blaugrana, Hansi Flick, va assegurar ahir que els jugadors estan “molt bé” malgrat que “no” ha estat “fàcil” superar l’eliminació de Lliga de Campions, i espera que l’equip demostri la seua confiança en el clàssic.
“Estem bé. Després de la derrota a Milà, no és fàcil, però estem fent les coses bé. Hem parlat del que volem fer en aquestes dos setmanes que ens queden. Queden quatre partits més davant i un clàssic com el d’aquest diumenge és un partit molt important per a nosaltres. És important demostrar de nou com de bé podem jugar, hem de tenir confiança i mostrar aquesta confiança en el que volem fer. Els jugadors estan molt bé”, va afirmar en roda de premsa.
Després de l’eliminació a la Champions davant de l’Inter, el tècnic alemany va revelar que “hem estat parlant sobre el que pensen els jugadors, sobre les seues sensacions, i crec que és important que parlem d’aquestes coses obertament. Tothom sap que en un partit com el clàssic hem de donar el 100%, ser actius, tenir intensitat sobre el terreny de joc i ser dominants. El Reial Madrid també és un equip fantàstic, però juguem a casa, tenim el suport de l’afició i els aficionats saben el que necessitem”, va afegir.
“Si preguntes als jugadors, a qualsevol d’ells, el clàssic és un partit que sempre volen guanyar. Sempre sortim a guanyar qualsevol partit, no importa el que ocorri a la classificació. Ens centrem únicament en aquest partit per fer les coses bé i donar-ho tot per aconseguir aquests tres punts”, va afegir.
“El Reial Madrid també voldrà guanyar. No em preocupa tant la situació a la classificació. Volem guanyar, aquesta és la nostra mentalitat i la nostra actitud. Ens centrem únicament en aquest partit, res més”, va dir. “Tenim quatre partits i ens centrarem en cada un. El primer és el clàssic, el més important per a aficionats, la gent del Barça, els jugadors, per a mi també i per al meu equip tècnic”, va concloure.
Balde i Marc Casadó reben l’alta mèdica
Alejandro Balde i Marc Casadó van rebre ahir l’alta mèdica de les respectives lesions i estaran disponibles per al partit davant del Reial Madrid. El centrecampista es va produir una ruptura parcial del lligament lateral extern del genoll dret el 16 de març durant el triomf de lliga sobre l’Atlètic de Madrid i Balde va caure lesionat contra el Leganés a Butarque (0-1), el passat 12 d’abril, amb una lesió distal del bíceps femoral de la cuixa esquerra.
Flick podria igualar avui Pep Guardiola
De la mà de Hansi Flick, el Barça ha guanyat aquesta temporada els tres clàssics disputats, el de la primera volta (0-4), la final de la Supercopa (2-5) i la final de Copa (3-2). Si guanyen avui igualarà Guardiola, que va guanyar els seus quatre primers clàssics com a entrenador.
“Si els jugadors m’escolten, sortirà bé”
Carlo Ancelotti, entrenador del Reial Madrid, va assegurar que si aconsegueixen vèncer avui el Barcelona la Lliga “s’obre i tot pot passar en els últims tres partits”, a banda d’afirmar que si els jugadors l’“escolten” el partit “sortirà bé”, i va afegir que Xabi Alonso, que es perfila com el seu substitut, té “totes les portes obertes”.