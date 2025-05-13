BÀSQUET
“Les victòries al Barris Nord han estat la clau”
Oriol Paulí considera que la permanència a l’ACB és “un èxit molt gran”
El jugador de l’Hiopos Lleida Oriol Paulí va valorar com “un èxit molt gran, per a nosaltres i per al club” la permanència a l’ACB, que es va segellar diumenge, malgrat la derrota a la pista del Barça, gràcies al fet que va perdre el Corunya, la qual cosa fa que les 11 victòries dels lleidatans siguin inabastables per a l’equip gallec, mentre que malgrat que les iguali el Granada, l’average és favorable als de Gerard Encuentra. “Estem molt contents d’haver aconseguit l’objectiu i d’haver-ho fet quatre partits abans d’acabar la competició.” Paulí considera que la clau per aconseguir-ho ha estat el suport de l’afició. “La clau han estat les vuit victòries que hem aconseguit a casa. Per a nosaltres el Barris Nord ha estat molt important, ens ha donat molts triomfs, encara que també ho han estat els que vam aconseguir a Manresa o Granada”, va explicar. “Seguir un any més a l’ACB significa que el club està fent bé les coses i a més hi ha molt marge de millora”, va afegir ahir.
Va reconèixer que el partit de diumenge a la seua antiga casa, el Palau Blaugrana, “va ser molt especial. Ho vam parlar amb el Rafa i el Pierre, que també van jugar amb el Barça i va ser estrany. Però després del partit pell de gallina. La nostra afició va ser increïble, van envair el Palau. El partit no va anar com volíem, perquè vam perdre de molts punts (98-72), però ara en queden quatre en els quals ho donarem tot per intentar acabar de la millor manera”.
Per a Oriol Paulí l’afició lleidatana juga un paper fonamental. “Ho van tornar a demostrar diumenge, després de perdre es van quedar per celebrar que seguim a l’ACB. Ara queden partits per gaudir, però també per créixer i competir, que és la identitat del nostre equip, competir en tots els partits. Diumenge no ho vam fer i vam marxar enfadats amb nosaltres mateixos”, va afegir.
Sobre els quatre partits que falten per acabar la Lliga (vegeu el desglossament), va dir que “són partits semblants al de diumenge, de gran nivell, davant d’equips molt durs i que, si no estem preparats, et passen per sobre”.
Demà partit a Gran Canària i dos a casa abans d’anar a Girona
Sense pràcticament descans després del partit de diumenge a la pista del Barça, l’Hiopos Lleida viatja avui a Gran Canària per disputar demà el partit que té pendent de la jornada 27, ajornat en el seu dia pels compromisos internacionals de l’equip canari.
Faltaran després tres compromisos per acabar la fase regular de la Lliga, els dos primers al Barris Nord. El primer serà aquest diumenge contra el Tenerife (17.00), mentre que el diumenge 25, serà l’Unicaja qui visitarà el Barris (12.00). L’últim partit serà el dia 30 a Girona.L’Hiopos Lleida arriba a aquesta recta final amb 11 victòries, vuit aconseguides a casa: Manresa, Andorra, Bilbao, Granada, Gran Canària, Saragossa, Breogán i Múrcia; i tres fora: Breogán, Granada i Manresa.