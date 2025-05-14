ATLETISME
La Cursa de la Ribalera de Tírvia espera 350 atletes
La XII edició se celebrarà el 15 de juny amb recorreguts de 16, 26,8 i 42,2 km
L’edició número XII de la Cursa de la Ribalera espera el 15 de juny la presència d’uns 350 atletes, per afrontar els tres recorreguts que ofereix la prova, de 16, 26,8 i 42,2 quilòmetres. El diputat de Salut i Esports, Òscar Martínez, juntament amb els membres de l’Agrupació Excursionista Catalunya, entitat organitzadora de la carrera, Bernat Ruiz i Andrea Sacrest, van presentar ahir a la Diputació aquesta carrera d’alta muntanya que, amb sortida i arribada al municipi de Tírvia, recorre aquesta localitat i la de Farrera, a través de paisatges de les Valls de Valira i Alins.
L’organització ha previst en aquesta edició una modificació en el recorregut, amb l’objectiu d’incloure-hi tots els pobles de la coma de Burg, segons va explicar Bernat Ruiz. A més, en la recuperada modalitat de la marató, s’evitarà passar per les zones en les quals habita principalment el gall fer. Aquesta edició número 12 serà la primera en la qual la prova puntua per a la International Trail Running Association.
La Ribalera està organitzada, coordinada i dirigida per l’Agrupació Excursionista Catalunya, entitat sense ànim de lucre, adherida a la Federació d’Estitats Excursionistes de Catalunya (FEEC. Té la col·laboració de la secretaria general d’Esports de la Generalitat; la diputació de Lleida, a través del Patronat de Turisme; els ajuntaments de Tírvia i Farrera; el consell comarcal del Pallars Sobirà; el Parc Natural de l’Alt Pirineu i Creu Roja i el suport dels ajuntaments de les Valls de Valira i la Vall Ferrera, així com un nombrós grup de voluntaris.
Compta amb un recorregut molt exigent, dur i amb la recompensa de passar per cims com el pic de Salòria, de 2.789 metres d’altitud. Òscar Martínez va destacar que “activitats com aquesta cursa contribueixen a dinamitzar el Pallars Sobirà, posant en relleu el paisatge, la biodiversitat i els seus pobles, mentre s’atreu esportistes i visitants que descobreixen el potencial d’un entorn excepcional, com és al Parc Natural de l’Alt Pirineu”, i va destacar la “sostenibilitat i respecte al medi ambient” de la prova.