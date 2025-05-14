FUTBOL
“Ha superat les expectatives”
El director esportiu del Barça, Deco, admet que “al principi de temporada la meua idea era només competir”. No veu problemes per renovar Lamine
El director esportiu del FC Barcelona, Deco, va concedir una entrevista exclusiva a ESPN després de la victòria del Barça sobre el Reial Madrid en el clàssic. Va parlar sobre els plans de mercat del club, sobre la renovació de Lamine Yamal i també de la gran reacció de l’equip després de la dura eliminació en semifinals de la Champions League davant de l’Inter de Milà.
Deco va reconèixer que el rendiment de l’equip, campió de Copa i de la Supercopa d’Espanya i a punt de guanyar la Lliga, ha superat les seues expectatives de principis de temporada, en especial després de l’arribada d’un nou entrenador, Hansi Flick. “La meua idea al principi de temporada, amb els canvis que vam fer, era competir. Competir és lluitar per ser-hi. No es pot arribar a la jornada 36 del campionat sense lluitar per guanyar. Però ha superat una mica les expectatives, perquè va competir contra un Reial Madrid fort, i per un detall no estem en una final de Champions. Competint per tot, hem guanyat la Supercopa, la Copa del Rei... Aquesta era la nostra idea, aquest és el camí”, va afirmar.
Sobre la renovació de Lamine Yamal, Deco es va mostrar optimista: “Els jugadors han d’estar contents on són. No veig un lloc millor per a ells. El noi ha crescut aquí, és d’aquí. Aquesta generació té la possibilitat de fer història.”
Deco va revelar els plans per a la temporada vinent, afirmant que l’equip no hauria de patir pèrdues importants a la plantilla, però que també necessita buscar algunes solucions al mercat. L’objectiu, segons el tècnic blaugrana, serà trobar jugadors amb característiques similars als principals noms de la plantilla, com els brasilers Raphinha i Lamine Yamal. “No crec que aquest equip, per la seua dinàmica i alegria, tingui ningú disposat a anar-se’n. Ja hem renovat la majoria de jugadors, ara cal cuidar els que hi són. L’any passat vaig dir que no podíem perdre ningú. Crec que ara és el mateix. De sobte sentim molta dependència de Raphinha, de Lamine. Potser necessitem jugadors similars, una solució per a ells. La plantilla està bastant equilibrada i a la base també tenim moltes coses bones”, va assegurar.
“No cal fer un drama del fet que me’n vagi”
L’entrenador del Reial Madrid, Carlo Ancelotti, va defensar ahir que no podia ser tècnic del conjunt blanc “tota la vida” i va demanar no fer “un drama” de la seua sortida, després de ser anunciat com a nou seleccionador del Brasil a partir del dia 26, però va assegurar que respectarà “fins a l’últim dia” el club merengue.
Tebas parla de “corrupció esportiva”
El president de LaLiga, Javier Tebas, va assegurar al Congrés que “intentar influir en els ascensos i descensos dels àrbitres és corrupció esportiva”, al ser preguntat pel cas Negreira.
El Barça ja serà campió avui si el Madrid no guanya
El Barça podria ser campió avui sense jugar. I és que si aquesta nit (21.30) el Reial Madrid no aconsegueix derrotar el Mallorca al Bernabéu, el títol serà matemàticament blaugrana. El que té clar l’equip de Flick és que només necessita dos punts més. Així que, tot i que guanyi el Madrid, els blaugranes tindran la possibilitat de repetir la victòria a Cornellà demà en cas d’aconseguir la victòria.