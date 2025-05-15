POLIESPORTIU
La Paeria amplia la xarxa de pavellons amb el del Sícoris
Subvencionarà el club amb 45.000 € anuals per utilitzar el Martín Cano
El pavelló Martín Cano, del Sícoris Club, s’integrarà a partir de la temporada que ve a la xarxa d’equipaments esportius municipals. Així ho van anunciar ahir en aquest mateix escenari l’alcalde, Fèlix Larrosa i el president del Sícoris Club, Eduard Abella. L’acord entre les dos parts per a la cessió del pavelló permet optimitzar els recursos en instal·lacions amb què compta l’ajuntament i permetrà ampliar les hores d’entrenament i competició per a diferents clubs i entitats de la ciutat.
Larrosa va destacar que “la ciutat creix amb les aliances i estic orgullós que dos institucions com la Paeria i el Sícoris tirin endavant aquest acord”. El conveni, que s’haurà d’aprovar en el pròxim ple municipal, serà vigent des de la temporada vinent fins al 2028, i serà prorrogable. La Paeria, en virtut de l’esmentat acord, atorgarà al Sícoris Club una subvenció anual de 45.000 euros, mentre que, per la seua part, el club haurà de canviar el parquet i reparar el sostre de la instal·lació, fet que li suposarà una inversió de 350.000 euros, segons va detallar Eduard Abella.
El club continuarà utilitzant el recinte per a les seues diferents seccions esportives i cedirà la instal·lació entre 40 i 60 hores setmanals a la Paeria. El regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, va assenyalar que s’obrirà ara un procés d’admissió de sol·licituds per al repartiment de les hores disponibles, encara que sí que va avançar que un dels clubs que recalarà al Martín Cano serà el Futsal Lleida. Aquest acord permetrà un estalvi econòmic a l’ajuntament, així com una millora en la gestió dels diferents equipaments esportius de la ciutat, que es veuran descongestionats. Al mateix temps reportarà un important ingrés econòmic al Sícoris Club.
Larrosa va agrair la “generositat” del Sícoris Club, així com el suport de Junts, que va estar representat en l’acte pel regidor David Melé. Eduard Abella, per la seua part, va assenyalar que “el Sícoris sempre ha estat obert a la ciutat” i va celebrar poder ajudar la Paeria: “Necessiten instal·lacions i, d’aquesta manera, en lloc d’haver de construir-ne una de nova podran utilitzar aquesta”, va concloure.