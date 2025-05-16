HÍPICA
Albert Hermoso, camí dels Jocs de Los Angeles
Presenta un projecte a 3 anys vista per tornar a ser olímpic després de ser a Rio 2016
Albert Hermoso, el primer genet lleidatà d’hípica que va aconseguir participar en uns Jocs Olímpics, els de Rio de Janeiro 2016, vol repetir experiència i ahir va arrancar el seu camí per estar en la cita de Los Angeles 2028. Acompanyat per tota la gent que l’ha recolzat i amb el suport econòmic d’aquests anys, el genet d’Os de Balaguer va presentar ahir a l’agència Paddock de Lleida el seu nou projecte amb què espera repetir l’experiència de fa gairebé una dècada.
Hermoso va reconèixer que es troba “preparat” per afrontar aquest nou repte i que “és una visió diferent de la que vaig tenir a Rio de Janeiro, on vaig aprendre moltíssim. Aleshores era més jove i tenia més força, però ara tinc més experiència. Ho he estat pensant molt durant aquests dos cicles olímpics posteriors, pensant què necessitava, i és tenir un cavall especial, un equip que t’acompanyi i un suport econòmic important”, va apuntar.
Per a aquesta carrera cap als Jocs utilitzarà dos cavalls, Coca AA i Imagine, que arribaran als Jocs amb deu anys, “una edat correcta” per a un esdeveniment d’aquesta índole, reconeix. En el pla esportiu l’objectiu és competir en grans esdeveniments per aconseguir punts per al rànquing. “Voldria acabar aquest any disputant el Campionat del Món de cavalls joves, el que ve aconseguir la classificació per als Jocs Eqüestres Mundials i al següent, abans dels Jocs, competir a l’Europeu”, va explicar. El genet d’Os de Balaguer es va mostrar confiat a aconseguir el seu objectiu, alhora que ambiciós. “No només em conformo amb arribar-hi, vull ser-hi i fer-ho bé, competir en bones condicions i amb un cavall més fresc que el que vaig muntar a Rio. Tinc la sensació que tornaré a uns Jocs Olímpics, i faré tot el possible. L’experiència de Rio m’ha de servir, però si hi vaig no és per passejar-me i participar, sinó per guanyar”, va asseverar.