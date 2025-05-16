HANDBOL
El Lleida HC arranca la Final Four enfrontant-se a l’amfitrió Saragossa
Busca una de les dos places per ascendir
El Lleida HC inicia avui a Saragossa el cap de setmana en què es jugarà l’ascens a Divisió d’Honor Or, amb la disputa d’una lligueta de tres partits en la qual aspira a acabar entre els dos primers per pujar de categoria. El conjunt lleidatà arranca la final a quatre enfrontant-se a l’amfitrió, el Schär Colores Saragossa (18.00), un partit que el tècnic de les lleidatanes, Iban Raigal, va definir com “segurament el més dur dels tres”, davant d’un Saragossa que “té l’avantatge de ser l’amfitrió, però això també posa més pressió i pot suposar fins i tot un hàndicap”.
L’entrenador va ser clar, assumint que “no partim com a favorites, però l’objectiu ara ja és ascendir”. “Confiem molt en nosaltres mateixes, ho hem fet durant tota la temporada i, parlant clar, si els equips volen guanyar-nos hauran de suar sang”, va afegir.
Raigal també va considerar clau “preparar cada partit per guanyar-lo, sense pensar en el següent, perquè si en el primer no competim, els altres no serviran per a res”. Després de la seua estrena d’avui, l’equip lleidatà s’enfrontarà demà a l’OAR Gràcia (20.00), amb qui ja es va enfrontar en Lliga regular aconseguint imposar-se en els dos partits, i amb molt poc temps de descans tancarà la Final Four davant de l’Ermuko Errotabarri, diumenge a les 10.00.
Raigal va dir que els horaris “no seran un factor decisiu” i es va mostrar confiat perquè “l’equip arriba bé, amb totes les jugadores disponibles i després de dos setmanes que han servit per descansar també a nivell mental”. De fet, el tècnic va destacar que “a nivell col·lectiu som superiors a la resta i això és el que hem de fer valer”.